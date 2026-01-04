文稿寫得真好...北一女班群教師大讚蔣萬安演講影片 遭質疑政治立場進校園

[FTNN新聞網]記者鄧宇婷／台北報導

近日一則北一女中班級LINE群組截圖在社群平台Threads（脆）流傳，引發是否「政治進入校園」的討論。有網友指控，一名國文教師於班群分享台北市長蔣萬安出席雙城論壇的演講影片，並公開肯定其演說內容與文稿表現，質疑教師將個人政治立場帶入教學現場。事件曝光後，網路輿論出現兩極反應，截至目前校方與北市教育局尚未對外回應。

網友在社群平台Threads貼文指出，涉事教師於北一女班級LINE群組轉傳蔣萬安的演說影片。（圖／翻攝自Google Maps）

該名網友在社群平台Threads貼文指出，涉事教師於班級LINE群組轉傳蔣萬安的演說影片，並稱該演講運用對比、排比與隱喻等修辭技巧，能將嚴肅、緊張的兩岸關係與不同政治立場，提升至政府應為民服務的層次，形容「是一場非常精彩的演講」，並補充「聽聽市長的演講技巧，其文稿寫得真好。8分鐘，適合吃個點心時聆聽。」

原PO對此表達強烈不滿，認為教師在班級群組分享特定政治人物的演講，已超出單純教材示例的範疇，已經不只是單純的「修辭學範本」，恐違背「政治不入校園」的原則。原PO質疑，若僅是為了分析寫作或演講技巧，「為什麼不放苗博雅、不放蔡英文、不放賴清德，偏偏放一個蔣萬安去上海的演講，不就是他有自己的政治立場，並將其帶到任教班嗎？」忍不住吐槽：「原來北一女國文老師可以在班群宣揚立場喔？結果老師自己聽不懂政治不入校園。」

貼文曝光後，迅速引起大量討論，部分網友認為爭議被過度放大，強調教學重點應放在表達技巧而非政治立場，有人留言指出「要你學的是技巧，不是立場」、「不是政治不能進入校園 是藍白以外的政治不得進入」、「因為市長是國民黨的就不能當範本嗎？要綠色的才可以？」、「現在分享一個演講就叫宣揚政治立場。」

不過，也有不少網友對教師選材提出質疑，認為即便以修辭教學為名，選擇政治人物的演講仍難免產生價值引導效果。相關留言指出，「全世界八百萬個演講、3000萬種講話技巧學這個？跟我說沒立場放這個給學生學？不要跟我說沒立場」、「北一女很正常啊，當年有個數學老師班導在課程熱愛馬英九、大談毛澤東」、「這老師喝醉了嗎」、「其實老師如果把現在總統的演講一起放上去比較就可以，北一女的學生大部分來說判斷力是有的。」

針對此事，北市教育局方面截至截稿前亦尚未對外說明。相關爭議是否涉及校園中立原則，仍有待校方與主管機關進一步回應。

