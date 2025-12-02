文章暌違多年回歸！揭歐陽菲菲私下暖心舉動

文章推出全新翻唱專輯《音樂文章3》。翰森娛樂提供

三金歌王文章暌違多年，正式推出全新翻唱專輯《音樂文章3》，以「致敬經典女聲」為核心概念，挑選6首橫跨不同年代的代表作，用他成熟圓潤的嗓音重新詮釋。其中，翻唱歐陽菲菲名曲〈嚮往〉，背後蘊含深厚情感。

他回憶，早年兩人同屬唱片公司，第一次在公司見到菲菲姐時，他緊張得不敢上前，只敢遠遠欣賞偶像的風采。沒想到竟是歐陽菲菲主動伸手向他問好，那一握至今仍讓他難忘，「就像偶像突然走進你的生命」！也因為這份溫暖記憶，他以格外真摯的心情重新詮釋這首經典。

20多次編曲再現「歐式唱腔精神」

為了保留歐陽菲菲最具代表性的爆發力與自由轉音，文章與製作團隊來回推敲，歷經20多次編曲重構，只為抓住原曲的靈魂。同時融入現代電子律動與立體聲場，使 70 年代的旋律在當代重新亮起新光芒。

廣告 廣告

《音樂文章3》宣傳更創下罕見紀錄，六首翻唱作品將自12月3日起，由好事聯播網展開「整月新歌接力」完整推薦與首播，象徵文章四十多年歌唱之路的持續能量與跨世代吸引力。

文章推出全新翻唱專輯《音樂文章3》。翰森娛樂提供

特別的是，文章這次的宣傳照，以亮橘色西裝搭配繽紛花卉褲款，呈現「復古與摩登並行」的美學語彙，呼應專輯以歌聲串起過去與未來的企圖。《音樂文章3》不僅是翻唱，更是一封男聲寫給女聲的深情情書，也是文章向經典致敬、向新世代邁進的音樂宣言。



回到原文

更多鏡報報導

Ella失控落淚揭弟弟病況！靠金卡戴珊金句度低潮 曝勁寶這點遺傳她

S.H.E有望跨年夜「合體」！Ella曝Selina二寶進度 爆料她「想當垃圾」

獨家／高國豪「私約二嫂」兄弟開打！好友彈頭認「沒資格給意見」 出遊只能分開約