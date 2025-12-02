文章興奮翻唱歐陽菲菲〈嚮往〉

三金歌王文章推出翻唱專輯《音樂文章3》，以「致敬經典女聲」為核心，重新詮釋6首橫跨各年代的代表作品。其中，歐陽菲菲的經典單曲〈嚮往〉為首波主打。他回憶起兩人曾同屬唱片公司，當時首次見到她時，害羞得一度不敢上前打招呼。

文章說，歐陽菲菲是他的偶像；那次偶然遇見本人，他只敢遠遠偷看，沒想到是歐陽菲菲先主動伸手說：「嗨，文章你好。」那一握，他到現在仍記憶鮮明：「簡直就像偶像突然走進你的人生。」這份真切而溫暖的記憶，也成為他重新詮釋歌曲的動力來源。

廣告 廣告

在編曲上，文章下足功夫，前後歷經20餘次重構，只為保留歐陽菲菲最具代表性的「菲菲式唱腔」，同時融入現代電子律動與立體空間效果，讓70年代的旋律在2025年重新綻放。對文章而言，專輯《音樂文章3》不僅是翻唱作品，更像是一封「以男聲回望女聲」的深情書寫；也是他向過去致敬、向未來前行的溫暖宣言。

宣傳專輯高規格

此次宣傳照中，文章以亮橘色西裝搭配大膽多彩的花卉褲款，展現復古摩登的視覺風格，呼應專輯的核心概念，在經典與當代之間，以歌聲搭起一座跨時代的橋。

此外，《音樂文章3》也創下華語樂壇少見的宣傳規格：6首翻唱作品由好事聯播網專門企劃「BEST首選星」單元，自12月3日起展開為期1個月的完整推薦與首播，象徵文章40餘年的歌唱旅程依舊歷久彌新。