文章認第一次「超害羞」 親曝歐陽菲菲私下暖舉

三金歌王文章推出翻唱專輯《音樂文章3》。（翰森娛樂提供）

三金歌王文章推出翻唱專輯《音樂文章3》，以「致敬經典女聲」為核心，重新詮釋六首橫跨各年代的代表作品。其中歐陽菲菲的經典單曲〈嚮往〉為首波主打，他憶起雙方曾同屬唱片公司，當時看到她本人曾一度害羞得不敢上前打招呼。

文章說歐陽菲菲是他的偶像，當時偶然看到本人，只敢遠遠偷看。沒想到是歐陽菲菲先伸手說：「嗨，文章你好。」那一握，他記到現在：「簡直就是偶像突然走進你的人生一樣。」這份真切又溫暖的記憶，也成為他翻唱這首歌最深的動力。

文章在編曲上相當用心，歷經二十餘次重構，只為留住菲菲姐最標誌性的「歐式唱腔精神」，同時加入現代電子律動與立體空間效果，讓 70 年代的旋律在 2025 年重新發光。

本次宣傳更創下華語樂壇罕見紀錄：《音樂文章3》六首翻唱作品，好事聯播網特別為這張專輯企劃「BEST首選星」單元，自 12 月 3 日起進行為期一個月的完整推薦與首播。象徵文章四十餘年歌唱之路的歷久彌新。

