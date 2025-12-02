文章重現歐陽菲菲經典 難忘當年「偶像走進人生」暖心一握

文章推出全新翻唱專輯《音樂文章3》。（圖／翰森娛樂提供）

歌手文章推出全新翻唱專輯《音樂文章3》，以「致敬經典女聲」為核心，重新詮釋6首橫跨各年代的代表作品。他以成熟的歌唱技巧、沉穩厚暖的音色與細膩的情緒層次，將這些女聲記憶重新編織成屬於 2025 的聆聽風景。

文章特別選定歐陽菲菲〈嚮往〉作為首波主打。他回憶多年前在唱片公司時，看到對方自己害羞到不敢打招呼，沒想到是菲菲姐主動伸手問好「嗨，文章你好。」那一握，他記到現在「簡直就是偶像突然走進你的人生一樣」，這份真切又溫暖的記憶，成為他翻唱此曲最深的動力。

為了保留歐陽菲菲最標誌性的唱腔精神，文章在編曲上攜手音樂伙伴反覆推敲，歷經20餘次重構，同時巧妙融入現代電子律動與立體空間效果，讓70年代的旋律在2025年重新閃光。

