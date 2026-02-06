文策院帶國際買家逛台北書展 20國30出版人報到

（中央社記者邱祖胤台北6日電）文策院推動國際買家參與台北國際書展，為台灣出版創造機會，今年共有來自20國30位出版人來台，除了逛書展，也走訪郭怡美書店、國家人權博物館、文學糧倉等地，體驗不同面向的台灣。

根據文策院發布新聞稿，文策院董事長王時思表示，文策院辦理出版買家團邁入第4年，隨著買家網絡持續擴大，策略上更強調「找對的人」，精心挑選並邀請各國市場的重要出版社，以及對亞洲內容感興趣且具操作經驗的出版人，不只把書賣出去，更要賣給對的人。

王時思表示，期許藉由精準媒合與長期經營，催生成功案例，帶動更多台灣出版品的國際版權輸出。同時透過買家團實際參與書展與感受台灣文化，讓台灣的文化好口碑傳遍世界。

今年買家涵蓋多家重要出版社，包括企鵝藍燈書屋（Penguin Random House）墨西哥及西班牙分社、美國5大出版集團亨利霍爾特（Henry Holt）、曾出版「哈利波特」的英國布魯姆斯伯里出版社（Bloomsbury）、法國百年弗拉馬利翁出版社（Flammarion）、日本岩波書店，以及泰國最大出版集團阿瑪林（Amarin）等。（編輯：張雅淨）1150206