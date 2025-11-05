文策院攜手日 K2 Pictures 跨海共製 共創好故事

【記者蔡富丞/綜合報導】2025TCCF 展會期間傳佳績！為了強化臺灣影視內容的國際合作與海外布局、促進臺日合製與華語內容的國際化，文化內容策進院（文策院）5日正式宣布與日本電影公司 K2 Pictures Inc. （Japan）建立合作並「簽署合作意向書（MOU）」，未來雙方將在影視投資、合製及產業推廣等領域展開合作，並共同探索長期的合作機制，促進兩國在內容製作、資金運用及市場拓展上的互惠發展。

臺灣影視作品及市場拓展近年在國際間廣受矚目，K2 Pictures Inc. （Japan）看好臺灣的文化內容兼具創意與國際市場潛力，同時欲強化對華語地區市場的觸角，選在 TCCF 期間宣布合作，也象徵著看好臺灣作為亞洲內容產業樞紐的潛力。此次簽署合作意向的發表會於 2025 TCCF 舉辦的第二日登場。現場由文策院副院長胡婷俐、 K2 Pictures Inc. （Japan）董事長紀伊宗之，以及國內外產業貴賓一同宣布與見證雙邊合作。

K2 Pictures Inc. （Japan）由日本電影資深製作人紀伊宗之於 2023 年所創立，紀伊宗之曾在東映公司工作超過 25年，參與過許多知名真人和動畫電影的製作，如《新世紀福音戰士新劇場版：終》、《新假面騎士》、《灌籃高手 THE FIRST SLAM DUNK》、《Kyrie》和《初戀》等作品，於業界頗富盛名。

K2 Pictures Inc. （Japan）主要業務為電影製作、發行與投資，其中「K2P Film Fund I」為日本真人和動畫電影的拍攝提供資金， 紀伊宗之引入好萊塢和世界通用的投資方式，此模式不僅能吸引海外投資者參與日本電影製作，更讓電影所產生的大部分收益回饋給投資人與創作者，激勵更多優質作品誕生，進而擴大整體電影製作的資金來源與規模。而紀伊宗之的理念更獲得了是枝裕和、三池崇史、與岩井俊二等全球知名的導演支持，未來將一起加入籌拍作品。

未來雙方的合作，文策院將發揮在促進國際合作與產業媒合上的專業，協助臺灣影視產業與國際資源接軌；K2 Pictures Inc. （Japan）則以其製作能量與產業網絡，共同開發出具國際競爭力的影視作品。 文策院董事長王時思表示，臺灣與日本擁有相似的創作能量與市場特性，非常期待透過與 K2 Pictures Inc. （Japan）的合作，讓兩國的團隊在資金、技術與人才上相互激盪，一起拍出感動全世界的好故事，臺灣的創意也能被更多人看見！

此次難得出席發表會的紀伊宗之也興奮表示，非常榮幸在臺灣簽署 MOU，期盼與臺灣優秀人才攜手打造頂級品質的作品。未來，雙方將持續探索合作模式，強化臺日影視產業鏈結，打造兼具文化創意與市場潛力的優質內容。