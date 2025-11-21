文策院攜手金馬創投，原創獎兩大得主出爐！ 獎項邁入第七年 過往得獎作品續創佳績

【記者蔡富丞/綜合報導】文化內容策進院（文策院）與金馬創投會議合作邁入第七年，持續設置「文策院原創獎」，挑選具國際市場潛力的企劃案，支持臺灣新導演與原創內容。19日的頒獎典禮中，文策院院長王敏惠代表頒發獎項，得主為李伯恩導演的《妳在月夜裡閃耀光輝》及王傢軍導演的《美少年戰士》，各獲得新臺幣 60 萬元獎金。文策院也將串連前期開發、人才培訓與跨國合作等資源，與團隊一同推動作品完成，朝國際市場前進。此外，文策院今年特別與大會合作於 18 日舉辦交流午茶會，邀請所有入選團隊參與，創造對話與交流，開啟更多合作機會。

文策院今年特別與大會合作舉辦交流午茶會，邀請所有入選團隊參與，促進交流。（台北金馬影展執行委員會提供）

文策院院長王敏惠表示，文策院近年積極推動臺灣團隊與國際內容平台合作，期望臺灣團隊能在跨國協作中汲取國際經驗，展現臺灣影視產業的創意實力與製作能量。她特別提到，本屆得獎作品《妳在月夜裡閃耀光輝》由柒拾陸號原子股份有限公司與日本 KADOKAWA 角川集團旗下熱銷同名小說合作改編，正是成功案例，也令人期待該作品未來登上螢幕並拓展海外市場。

今年獲得「文策院原創獎」的兩位新銳導演，皆具備豐富的創作經歷。李伯恩執導近百首 MV，曾入圍金曲獎最佳音樂錄影帶獎，也跨足網路劇集及電視節目製作，今年更以實境美食競賽節目《夜市王》獲得第 60 屆金鐘獎最佳創新獎、第 7 屆走鐘獎最佳節目獎，擁有紮實的商業作品執行經驗。王傢軍導演則曾以短片《春分兄弟》入圍多項國際影展，更以《紺珠之地》獲得釜山短片影展最佳影片。他首部執導的電視電影《阿水與國祥》入圍金鐘獎六項提名，令人期待他的首部長片。

（左起）《妳在月夜裡閃耀光輝》監製林孝謙、楊志光；編劇蔡芳紜；導演李伯恩；文策院院長王敏惠。（台北金馬影展執行委員會提供）

兩位導演的得獎作品亦展現出他們進軍年輕受眾市場的企圖心，從青春校園題材切入，不論是以純愛為號召，或融合多元性別，作品都兼具 IP 策略思維與商業市場潛力。《妳在月夜裡閃耀光輝》圍繞高中男孩與患有「發光病」絕症女同學的約定，遺願清單的盡頭是越陷越深的愛戀，也是渴望延續生命的光芒。在《美少年戰士》中，邊緣人男主角為阻止心儀女孩與校草約會，化身「美少年戰士」參加選美比賽，在荒謬笑鬧中重新定義自我。

（左起）《美少年戰士》助理製片人郭瑀；導演王傢軍；監製、製片郭若琦；文策院院長王敏惠。（台北金馬影展執行委員會提供）

隨著「文策院原創獎」邁入第七年，過去的得獎作品也在文策院支持下嶄露頭角，發揮市場特色及潛力。其中，潘客印導演的《我家的事》和李宜珊導演的《恨女的逆襲》皆於 2025 年取得亮眼成績。《我家的事》自上映至今票房已破千萬，且甫入圍金馬獎八項大獎，一家四口的角色全數入圍演技獎項；《恨女的逆襲》則入圍金馬獎最佳新演員、最佳動作設計兩項獎項，並於金馬影展完成世界首映後，深獲好評。

文策院期盼未來與金馬創投會議繼續合作，發掘更多具國際市場潛力的臺灣優秀作品。而在金馬創投會議獲獎的所有企劃案，皆具備申請文策院「前期開發支持計畫」的資格。也歡迎入選團隊與文策院洽談投資或國際合作支持，共同拓展國際市場。