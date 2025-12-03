文策院攜業者赴亞洲電視內容市場展 推台作品躍國際

（中央社記者吳昇鴻新加坡3日專電）亞洲電視論壇及內容交易市場展在新加坡登場，文策院攜手業者參與、設台灣館。文策院長王敏惠今天表示，期盼能讓更多國際買家看見台灣內容的多樣性與創作深度，也讓世界感受到台灣在合製與國際投資上的潛力。

亞洲電視論壇及內容交易市場展（Asia TV Forum & Market, ATF）在新加坡金沙會展中心登場，為展現台灣影視創意實力、推動國際合資合製拓展市場，文策院設立「台灣館」攜手業者參與。今年「台灣館」集結92間業者，帶來超過260部作品，從金馬獎入圍及得獎電影到熱門話題影集參展。

廣告 廣告

駐新加坡代表童振源參與活動並在致詞時表示，台灣流行文化、戲劇、電影和動畫在新加坡受到歡迎，其中很多新加坡和馬來西亞觀眾對台灣的戲劇非常熟悉，相信台灣團隊能透過此次活動，拓展國際舞台並帶動商機。

文策院院長王敏惠接受中央社訪問時表示，ATF是亞洲重要的市場展之一，今年台灣團隊準備充分，期盼能讓更多國際買家看見台灣內容的多樣性與創作深度，也讓世界感受到台灣在跨國合製與國際投資上的巨大潛力。

她指出，台灣向來擁有自由開放的創作環境，華語創作內容品質受到肯定，而東南亞是台灣重視的市場，藉由這次活動，希望為台灣業者帶來更多合製與跨國投資的機會，成為台灣團隊走進東南亞及國際舞台的重要窗口，創造更多可能性。

本次參展作品橫跨電影、劇集與節目多元類型。在電影方面，包括獲得2025金馬獎「最佳原著劇本」、「最佳美術設計」、「最佳造型設計」與「最佳劇情片」4項大獎的「大濛」，連結台灣與菲律賓文化、描繪移工家庭故事的「丟包阿公到我家」，以及台灣首部高樓逃生災難電影「懸命一線」等，成為國際市場焦點。

在電視節目方面則包括了由苗可麗、花花、曾莞婷及周曉涵等女星領銜，帶領觀眾探索奢華旅程的「驚奇旅明星」，以及展現台灣廚師技藝與料理文化的「星廚之戰」與明星陪伴毛小孩生活的「萌寵明星粗乃玩」等。

活動之一的「國際買家交流午宴」，由滷沙沙動畫、冉色斯動畫、前景娛樂、采億動畫影業及趣放娛樂等人士，分別向國際買家、產業人士介紹作品，為台灣內容創造更多跨國合作與銷售契機。（編輯：張芷瑄）1141203