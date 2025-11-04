文策院發台韓、遠樂2娛樂基金 規模破15億

▲由左至右分別為CJENM總部國際事業部門副總趙聖祐、TVBS總經理劉文硯、文化部長李遠、文策院董事長王時思、遠傳總經理井琪。（圖／記者李青縈攝）

[NOWnews今日新聞] 隨著創意內容大會（TCCF）開幕，文策院今（4）日發布兩項基金，分別為文策院、韓國娛樂媒體集團CJ ENM、TVBS共同成立的「台韓娛樂文化內容基金」，以及文策院跟遠傳合資的「遠樂文創娛樂基金」，合計規模超過15億元，要把台灣影視內容產業化與國際化。另，文策院與日本合作的「集集創造娛樂」公司也將推動IP開發。

「台韓娛樂文化內容基金」由韓國娛樂龍頭CJ ENM HK、文策院、遠傳電信及 TVBS共同成立，總額達9.6億新台幣，未來將在影視音內容投資與合製，包含電影、戲劇及演唱會等，也在發行與行銷推廣端努力，整合台韓雙方媒體網絡與平台優勢，協助優質內容拓展海外市場。

CJENM總部國際事業部門副總趙聖祐（ Sean Cho ）指出，台灣向來很會說故事，而CJENM的目標是要讓內容跨越國界，將善用製作專長，和台灣創意力量一起推進事業藍圖，讓台灣的IP跨越國界，讓更多人聽到台灣的故事，開啟亞洲內容的新篇章，打造更多更有國際視野的作品。

文策院董事長王時思說，去韓國時文策院拜會很多公司，而韓流現在在全世界風行，一般人難以看到努力背後的代價，以及如何在商業模式中販售自己的產品。文策院資金備妥，將擬定投資策略、選擇投資對象，帶動台灣文化內容產業發展。

「遠樂文創基金」則是由遠傳電信成立的遠播文創公司與文策院共同投資，總金額達6億新台幣；基金將優先評估具國際合製、海外資金或國際平台合作潛力的電影、戲劇及綜藝節目專案，同時也結合科技技術，串聯國內外演唱會與音樂節 IP，提升表演內容的多元化與國際化，創造觀眾不同以往的體驗。

另外，文策院與犀利資本文創、日本株式會社極東電視共同投資成立的「集集創造娛樂」，董事長蔡秋安表示，未來以台灣整體影視產業的「全球化市場拓展」為目標，從產業源頭的人才、開發、創作在開案時就與國際上戰略夥伴共同合作，創造直接面對全球市場的內容IP。

文化部長李遠表示，資金是影視發展關鍵，上任後立刻爭取國發基金投入第二個百億元。近年政府把文創產業作為「國家戰略產業」，6年前又成立文策院，期待在文策院持續的整合下，台灣的影視製作、電視台、平台、投資等各個單位發揮專業下，繼續帶動台灣文化內容走向國際。

