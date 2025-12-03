中央社

文策院赴亞洲電視內容市場展 駐星代表與會 (圖)

The Central News Agency 中央通訊社

亞洲電視論壇及內容交易市場展在新加坡登場，駐新加坡代表童振源（左）、文策院院長王敏惠（右）出席活動。

中央社記者吳昇鴻新加坡攝 114年12月3日

