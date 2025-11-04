文策院雙基金規模逾15億 攜CJ ENM、遠傳、TVBS共推台灣影視接軌國際

遠傳電信4日在2025TCCF創意內容大會上舉行「TAICCA雙基金發布會」，宣布與文策院、韓國娛樂集團CJ ENM、TVBS等重量級夥伴，共同成立「台韓娛樂文化內容基金」與「遠樂文創娛樂基金」，雙基金規模超過新台幣15億，攜手力推台灣影視內容接軌國際。

文化部長李遠、文策院董事長王時思4日共同見證「台韓娛樂文化內容基金」與「遠樂文創娛樂基金」兩個「TAICCA雙基金」正式啟動。

韓國最大娛樂集團CJ ENM國際事業部副總趙聖祐（Sean Cho）表示，CJ ENM的使命是創作能跨越國界的優質內容，並打造強大的生產基地。他指出，「台韓娛樂文化內容基金」成立的目標，就是希望讓更多優質的台灣作品走向全球市場，很高興能與台灣創作者合作，藉由緊密的夥伴關係，創造一個能讓創意發揮並連結國際的生態系統。

廣告 廣告

TVBS總經理劉文硯也說，TVBS很榮幸能加入基金行列，期待透過跨國合作的力量，將台灣的華語內容推向更廣大的國際市場。

遠傳電信總經理井琪表示，今年正值遠傳旗下friDay影音平台成立十週年，從早期購買國際內容，到如今親身投入影視投資，正式跨入內容產業。她指出，這次成立的兩支基金中，「台韓娛樂文化內容基金」是跨國合作，包含文策院、遠傳、韓國CJ ENM與TVBS；「遠樂文創娛樂基金」則是遠傳與文策院合作，聚焦國內優質內容，兩者目標一致，都是讓台灣影視內容與國際接軌。井琪：『(原音)我們是非常的期待，也非常的這個興奮喔，我們能夠透過這兩個基金。在日後跟我們所有的我們志同道合的這些夥伴們，能夠透過這兩個基金多多一起合作，然後把我們台灣的這個content（內容）能夠更有效、更好地把它發揮出來，然後在國際的舞台上也看到我們台灣的這個娛樂產業的一個供應鏈，一個非常好的一套生態系統。』

文策院董事長王時思指出，雙基金的成立對TAICCA意義重大。她提到，韓國影視內容能席捲全球，背後的專業體系與持續投入才是台灣應該學習的。文策院能與國內外專業夥伴共同推動雙基金，是台灣文化內容產業邁向國際的重要起手式。

文化部長李遠表示，自己有影視工作經驗，深知資金是影視發展的關鍵。因此上任後第一時間，即爭取國發基金投入第二個100億元，並強化國發基金投資專案及文創基金的可能性。他指出，政府已將文創產業列為「國家戰略產業」，六年前成立文策院後，又結合科技優勢，讓世界重新看見台灣。

李遠說：「這是一個最好的時機。」他期盼雙基金的成立，能藉由國際與國內專業團隊的視野，開拓海外市場，同時透過基金制度化投資，協助台灣影視產業建立永續的獲利與成長模式，並期許文策院持續整合影視製作、電視台、平台與投資端的專業能量，攜手帶動台灣文化內容更穩健地走向世界。