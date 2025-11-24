文策院打造跨國內容聯盟 遠傳雙基金規模破15億

(記者謝政儒綜合報導)遠傳攜手文策院、韓國娛樂媒體巨擘CJ ENM、TVBS等重量級夥伴，共同成立「臺韓娛樂文化內容基金」與「遠樂文創娛樂基金」，雙基金規模合計逾15億元，全面推動臺灣影視內容的產業化與國際化。



其中，遠傳與文策院合資的「遠樂文創娛樂基金」聚焦國內外優質電影、戲劇與演唱會內容，透過跨國團隊合作合製，提升臺灣原創內容在全球市場的競爭力；「臺韓娛樂文化內容基金」則由CJ ENM、遠傳與TVBS共同運作，鎖定具有國際潛力的影視作品，打造跨國製作與發行平台，推動台灣影視內容國際化發展。



此外，米神國際攜手文策院、灰魚影像與公共電視共同出品的跨國實境綜藝《出去一下WHAT A TRIP》已在多個國際串流平台同步上線，展現遠傳與文策院共同推動國際級內容製作的企圖心。



遠傳亦持續深化本土內容布局。自2023年4月起，遠傳friDay 影音率先開設ESG頻道，集結環境、人文與永續議題相關影片，從平台端推動永續教育與公共關懷。延續「以投代購」策略，遠傳投資拍攝的《極島森林2》以露營、旅行為主軸，融入森林保育與環境知識，透過走進山林、感受自然，引領觀眾在娛樂中獲得療癒，也喚起與土地的共感與永續意識。