文策院首頒文化影響力大獎 全聯集團深耕宜蘭傳藝獲五獎項肯定

基金會持續深耕宜蘭傳藝園區有成，拿下文策院「ESG for Culture文化影響力大獎」，由文化部長李遠(左)頒獎，全聯副總經理林子文領獎。（全聯提供）

國內首屆ESG for Culture影響力獎暨第17屆文馨獎今（21）日於臺北松山文創園區舉行頒獎典禮，文化部長李遠、文化內容策進院董事長王時思與院長王敏惠出席頒獎，國內超市龍頭全聯以全聯善美的文化藝術基金會推動傳統文化不遺餘力，整修宜蘭傳藝園區有成，獲得文策院ESG for Culture文化影響力大獎，基金會期待傳藝不只是宜蘭的傳藝、更能成為國際的傳藝。

文化成幸福力量 永續精神支撐

李遠指出，早期大家對文化的概念多停留在文化建設，文化好像是一個配角，不是主角，不是真的覺得文化會影響整個國家的國力或靈魂，隨著時代演進，以鏟子超人為例，文化成為帶給所有人幸福的力量。

王時思也提到，2023年，臺灣正式將文化納入企業ESG項目，代表永續發展需要精神價值支撐，文化、藝術就是扮演重要且關鍵性角色，期盼藉由企業與文化、藝術的共創、共製，共同走向富饒豐足、美好且充滿精神內在的社會，期待ESG for Culture能成為共創協作的平台。

品牌一舉拿下ESG for Culture文化影響力大獎肯定，副總林子文表示傳統文化藝術不只是美學展現，更是連結在地土地情感的重要力量，未來將持續與各界合作，深化文化內容發展，以通路力量支持文化生態發展，創造更具永續文化價值的未來。

打造宜蘭傳藝 變身國際傳藝

由文策院設立的首屆「ESG for Culture影響力獎」，全聯以全聯善美的文化藝術基金會深耕宜蘭傳藝園區，以「傳統建築整修計畫」、「傳藝園區駐園大戲」、「傳藝‧吉利洄龜慶元宵」及「魔幻仲夏YA傳藝」，一舉拿下「長期夥伴獎」、「跨界共榮獎」、「多元合作獎」、「資源協助獎」，以及「ESG for Culture文化影響力大獎」。

基金會自2015年起每年在宜蘭傳藝園區投入800萬整修維護，品牌副總林子文指出，明年宜蘭傳藝園區將慶祝10週年，會跨單位溝通整合擴大舉辦，希望讓宜蘭的傳藝變成台灣的傳藝，再成為國際的傳藝，下一個10年希望能讓更多年長、年輕的民眾來訪。

全聯拿下首屆「ESG for Culture文化影響力大獎」四大獎肯定，經綜合評估後更拿下文化影響力大獎。（全聯提供）

讓文化永續保存 古蹟整修年花800萬

基金會目前整修宜蘭傳藝園區已完成15項計畫，邀請30多位傳統建築工藝匠師徒進場修護包括：文昌祠、廣孝堂、黃舉人宅等古建築，落實傳藝古建築保有原風貌，並在修復時傳承技藝，進行工藝推廣、數位記錄等，讓文化資產永續保存。

基金會自2015年起每年投入800萬，長期維護宜蘭傳藝園區文昌祠、廣孝堂、黃舉人宅等古建築之文化藝術價值，榮獲長期夥伴獎。（全聯提供）

基金會還發起《守護柑仔龜文化行動》，復興柑仔龜傳統工藝，並推出「祈島洄龜」，打造「柑仔龜」，成為荷蘭「綠色目的地基金會」全球百大永續文化故事之一，並拿下德國柏林旅展綠色目的地故事文化與傳統類別獎項第3名，讓宜蘭傳藝園區從在地走向國際。

從宜蘭出發 將柑仔龜於國際登陸

品牌副總林子文透露，基金會董事莊伯和當初提議，台灣宮廟信仰都有乞龜分福的習俗，例如常見的「麵龜」或「糖龜」，宜蘭知名的是竹編龜，也就是柑仔龜，但宜蘭柑仔龜已經失傳，多方尋找後才成功復育柑仔龜，現在也從宜蘭擴大到全球，希望讓柑仔龜能在各地登陸。

宜蘭傳藝園區長期倡議柑仔龜分福文化的珍貴，2021年起更於全聯福利中心門市推廣乞龜分福習俗。（全聯提供）

除修復傳藝古建築，基金會也推出大型駐園節目，迄今已推出稜轎腳、十二生肖時來運轉、十二生肖─豬囍臨門、噶瑪蘭公主、傳藝白鷺鷥、怪盜‧神判‧綠珍珠、齊天大聖鬧龍宮等7檔，累計觀演參與人次約400萬，也讓宜蘭傳藝園區成為傳統表演藝術的重要培力基地。

傳藝內常年推動大型駐園節目，推廣傳統藝術文化，本次榮獲多元合作獎。（全聯提供）

林子文透露，目前宜蘭遊客已回到疫情前的人數約9成5，不少在地宜蘭客願意回頭，傳藝也持續精進改善，希望讓民眾能願意回頭，讓宜蘭傳藝這個9歲的小朋友持續成長。

2024年《愛在夏天・夜傳藝》以七夕節慶為靈感，吸引上萬名觀眾，帶動宜蘭夜經濟，獲得資源協助獎肯定。（全聯提供）

此外，宜蘭傳藝園區還推出夜間主題活動「夜傳藝」，2024年《愛在夏天●夜傳藝》搭配夜間環景燈光秀，以「光舞月河」為主題，打造迷霧森林、心動鵲橋、魚耀隧道、祈緣藍眼淚、We Sweet祈願竹林等五大光景裝置，吸引數萬名觀眾體驗，成為宜蘭文化與觀光的新亮點。

