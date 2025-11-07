文策院、鏡文學聯手PTT神作影視化 首創兒少精神科題材、原民棒球秘史登國際

文策院與鏡文學成立「鏡好看」，將在5年內開發10部影視化作品，文策院院長王敏惠與鏡文學總經理董成瑜在記者會上進行簽約儀式。圖/鏡週刊

結合文學開發與影視製作的全版權公司「鏡文學」，今（7日）在「2025 TCC創意內容大會」上宣布與文化內容策進院（文策院）成立「鏡好看」，未來5年將開發10部作品，包括在PTT上爆紅的《獻給殺人魔的居家清潔指南》、鏡文學年6月出版就再刷、描述台日百年情誼的原民棒球故事《蕉葉與樹的約定》，以及台灣第一部跨國田調、描述童星轉成青少年精神科醫師的《有緣再掛號》。

文化部長李遠、文策院院長王敏惠皆出席致詞。「精鏡傳媒」董事長裴偉強調鏡文學的英文名字是「Mirror Entertainment」，因此公司對所有案子最重視的特點就是娛樂性。「鏡好看」總經理董成瑜坦言，台灣影視產業最缺乏的是人才與保證回報的好內容，鏡好看將採取極為審慎的開發策略，確保內容在市場上的獨特性。

文策院、鏡文學合作 「鏡好看」5年內開發10部作品

董成瑜表示，未來5年，鏡好看將陸續投入開發10部作品，記者會上曝光7部與日本、韓國、新加坡等國家合資或合製的影視企劃案。其中包括她親自前往瑞士田調的作品《有緣再掛號》，該題材靈感來自她一位在瑞士工作的德國朋友，小時候是知名童星，長大後卻成為精神科醫師的故事。除了童星與現在的網紅議題連結，還有容貌焦慮等普世議題。

其餘作品包含改編自台灣真實女性殺人案件、以解嚴前夕的1980年代南部漁港為背景，描寫一名溫柔母親在命案連環事件中，逐漸意識到自己透過犯罪重新掌控人生的心理轉折的《她殺之罪》。

左起文策院院長王敏惠、文化部長李遠、精鏡傳媒董事長裴偉、原石國際董事長鄭優、鏡文學總經理董成瑜、鏡好看總經理羅君涵，在記者會上宣布「鏡好看」將語文策院合力開發10部影視作品。圖/鏡週刊

《黑道牧師》是描述黑道大哥金盆洗手做牧師卻不斷捲入麻煩的黑色幽默喜劇，以及從家庭創傷複製切入的恐怖驚悚電影《跳房子》。《鑽石與麵包》則是從一場鑽石失竊案偵查開，一步步揭開巨大陰謀的跨國諜報故事。恐怖電影《跳房子》則是結合兒時遊戲，訴說人生恐懼多來自家庭，且家庭創傷會像格子般一代代地複製、延伸。

台日跨國聯手 《蕉葉》成本規模創新高

董成瑜透露目前進度最快是《她殺之罪》《有緣再掛號》，其中《有緣再掛號》因題材較為沉重，會選擇用比較喜劇的方式來表現。而製作規模、成本最大將是《蕉葉與樹的約定》，故事講述日據時代為爭取經費開發花蓮港，日本人培訓當地原住民小孩打棒球，並組隊送到日本比賽並在甲子園奪冠的故事。

左起文策院院長王敏惠、精鏡傳媒董事長裴偉、文化部長李遠、鏡文學總經理董成瑜在「2025 TCC創意內容大會」上公開未來5年合作計畫。圖/鏡週刊

這部作品有一半場景發生在日本，因此確定會有日本方面的國際合作。而這次因《丟包阿公到我家》到東京影展，也順便見了幾位日本演員談合作。而被網友敲碗影視化多時的《獻給殺人魔的居家清潔指南》也正改編劇本中，作者崑崙也將自己的版權費以技術股的方式與鏡好看合作，顯示對這部電影深具信心。



