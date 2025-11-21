文策院ESG for Culture首頒 TVBS獲文化投資獎

文化部第17屆文馨獎頒獎典禮，今年首度採取雙獎機制，和文策院舉辦的「ESGforCulture影響力獎」共同頒發，TVBS的「十二分之一的暖心提醒」獲得文化投資獎，專案從乳癌防治出發，透過文化設計及異業合作，傳遞健康提醒，充分展現企業投入文化藝術的共創共製。

圖／TVBS

文化部因應國際文化ESG風潮，第17屆文馨獎倡議文化平權，吸引72件專案角逐獎項，同時典禮首度採雙獎機制，文策院今年首度舉辦的ESG for Culture影響力獎，獎勵企業投入文化藝術共創共製。

文化內容策進院董事長王時思：「當有企業加入的時候，就會理解文化也需要產業化，它才有辦法生生不息。」

主持人：「TVBS積極投資，製作原創戲劇內容。」

TVBS十二分之一的暖心提醒專案，榮獲文化投資獎，專案以乳癌防治為核心，從「每12人中有1人罹患乳癌」的數據出發，透過文化設計異業合作打造聯名商品，傳遞不打擾卻無所不在的健康提醒。

業務部副總監陳朝昶：「透過媒體的力量，深入淺出的倡議ESG，那並且來示範文化產業，如何做到永續。」

典禮後續同步邀集40組業者設立攤位，展示企業與文化內容合作的成果，提供現場媒合與交流機會，讓文化不只在典禮燈光下閃耀，而能在日常生活中扎根，走向更具包容共享和永續的文化未來。

