文策院ESG for Culture首頒 TVBS獲文化投資獎
文化部第17屆文馨獎頒獎典禮，今年首度採取雙獎機制，和文策院舉辦的「ESGforCulture影響力獎」共同頒發，TVBS的「十二分之一的暖心提醒」獲得文化投資獎，專案從乳癌防治出發，透過文化設計及異業合作，傳遞健康提醒，充分展現企業投入文化藝術的共創共製。
文化部因應國際文化ESG風潮，第17屆文馨獎倡議文化平權，吸引72件專案角逐獎項，同時典禮首度採雙獎機制，文策院今年首度舉辦的ESG for Culture影響力獎，獎勵企業投入文化藝術共創共製。
文化內容策進院董事長王時思：「當有企業加入的時候，就會理解文化也需要產業化，它才有辦法生生不息。」
主持人：「TVBS積極投資，製作原創戲劇內容。」
TVBS十二分之一的暖心提醒專案，榮獲文化投資獎，專案以乳癌防治為核心，從「每12人中有1人罹患乳癌」的數據出發，透過文化設計異業合作打造聯名商品，傳遞不打擾卻無所不在的健康提醒。
業務部副總監陳朝昶：「透過媒體的力量，深入淺出的倡議ESG，那並且來示範文化產業，如何做到永續。」
典禮後續同步邀集40組業者設立攤位，展示企業與文化內容合作的成果，提供現場媒合與交流機會，讓文化不只在典禮燈光下閃耀，而能在日常生活中扎根，走向更具包容共享和永續的文化未來。
更多 TVBS 報導
文馨獎、文策院影響力獎一起頒！三大企業奪「大獎」
台韓基金啟動！TVBS聯手韓娛龍頭CJ ENM 打造國際影視新勢力
第17屆文馨獎得主揭曉—文化部期許營造正向循環，落實文化平權
首屆ESG for Culture影響力獎 中華電信等獲獎
其他人也在看
青龍獎／玄彬、孫藝真封帝后韓網怒！得獎標準惹議 挨轟：公信力跌谷底
第46屆青龍電影獎昨（19）日晚間在首爾汝矣島 KBS Hall 落幕，《徵人啟弒》抱走最佳影片、最佳導演、最佳女主角、最佳男配角等六項大獎成為最大贏家，但典禮上最受矚目的焦點，全被玄彬、孫藝真夫妻檔同時奪下影帝、影后與人氣獎。雖然在現場收穫熱烈掌聲，卻在頒獎結束後引爆韓國輿論強烈反彈，部分韓媒與網友幾乎呈現一致負面反應。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
韓影壇首例！夫妻檔奪影帝影后 玄彬、孫藝珍青龍獎破紀錄
第46屆青龍電影獎頒獎典禮於19日晚間韓國登場，演藝圈迎來了一個歷史性的時刻。演員玄彬憑藉電影《哈爾濱》獲得最佳男主角，而他的妻子孫藝珍則憑藉《徵人啟弒》奪下影后寶座，屆時成為韓影壇首位與配偶同時獲得影帝和影后的演員，更是韓國影壇的一個重要里程碑。中天新聞網 ・ 2 天前
玄彬、孫藝珍奪青龍獎影帝后！夫妻甜蜜相擁 首度公開兒子本名
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導韓國影壇盛事第46屆青龍獎頒獎典禮於昨（19）晚圓滿落幕，而今年最大的看點莫過於玄彬、孫藝珍時隔5年於舞台上同框，且當晚...FTNN新聞網 ・ 1 天前
青龍電影獎2025完整得獎名單／玄彬孫藝真夫妻青龍獎奪影帝后 《徵人啟弒》奪6獎大贏家！
南韓三大電影獎之一，第46屆青龍電影獎於11/19晚間登場。今年由國際名導朴贊郁執導的《徵人啟弒》入圍最多，包括男主角李炳憲、女主角孫藝真、導演朴贊郁以及男女配角獎等共12個獎項，成為入圍大贏家，最後成功抱回最優秀作品獎、女主角、導演、男配角等6項大獎。影帝由《哈爾濱》玄彬拿下，他與妻子孫藝真在典禮上相鄰而坐，得知對方得獎互相給予擁抱，並在台上感謝對方，畫面超甜！2025青龍電影獎完整得獎名單、頒獎典禮時間地點、入圍看點、直播平台一次看。Yahoo奇摩娛樂新聞 ・ 1 個月前
金馬獎2025／范冰冰究竟來不來典禮？導演張吉安賣關子
第62屆金馬獎今（21）日舉行入圍午宴，最佳導演提名者《大濛》陳玉勳、《南方時光》曹仕翰、《眾生相》李駿碩、《地母》張吉安皆出席盛會。由於各入圍者代表台北、高雄、馬來西亞、新加坡等地，陳玉勳自嘲來自「天龍國」，結果李駿碩、張吉安在台上竊竊私語，原來是好奇「天龍國」是什麼意思，笑翻眾人。許瑞麟｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 8 小時前
青龍獎／玄彬、孫藝真同封帝后！夫妻兩人台下相擁 她哽咽上台告白老公
年度韓影盛事「第46屆青龍電影獎」於今（19）日晚間在首爾汝矣島 KBS Hall 登場，今年看點多到爆棚，現場堪稱「神仙級同台」。《三立新聞網》也幫統整了所有得獎名單，帶您一次看。三立新聞網 setn.com ・ 2 天前
金馬62／范冰冰要來了？《地母》角逐影后 導演鬆口「10字回應了」
2025第62屆金馬獎頒獎典禮將於明（22）日登場，今舉行入圍午宴，稍早最佳導演入圍者陳玉勳、曹仕翰、李駿碩、張吉安受訪，而女星范冰冰以《地母》角逐最佳女主角，明天是否會出席金馬獎，張吉安導演也給出回應了。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前
金馬獎2025／張孝全三度提名影帝 感言十幾年前就寫好「一直拿不出來」
第62屆金馬獎今（21）日舉行入圍午宴，最佳男主角入圍者《大濛》柯煒林、《好孩子》許瑞奇、《深度安靜》張孝全、《我家的事》藍葦華齊聚一堂。第三度提名影帝的張孝全表示，通常等到典禮上、攝影機在面前才會緊張。被問到感言是否準備好？他笑說：「十年前就寫好了，一直拿不出來。」許瑞麟｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 6 小時前
金馬獎2025／十影評人預測投票最佳劇情片、最佳導演獎結果：《大濛》大贏家！
2025年第62屆金馬獎即將於 11/22（六）晚間頒獎典禮上公布得獎名單。Yahoo電影戲劇編輯部今年號召十位影評人共同看完四大獎入圍組（最佳劇情片、最佳導演、影帝、影后）電影作品，並以他們以專業角度為四獎做出預測性投票，一起來看看他們如何預測。Yahoo奇摩電影戲劇編輯部 ・ 1 天前
2025室內展覽懶人包｜寒流備案首選！蠟筆小新展早鳥享87折優惠、法老王特展贈星巴克優惠
想出遊但不知道去哪兒？雨天備案也可以參考全台人氣室內行程推薦，從藝術、運動、AI科技、攝影到動漫，各種展覽活動蓄勢待發，不論是情侶約會、親子同樂、好友聚會，還是想一個人充實心靈，都能找到適合的選項，現在只需要5折起就能買到門票，來一場精彩的展覽之旅囉！Yahoo夯好物 ・ 11 個月前
TWICE演唱會11/22、11/23高雄世運主場館開唱！彩瑛健康因素缺席！入場須知、彩排時間、交通資訊一次看
韓國女團TWICE出道10年，宣布展開全新世界巡迴演唱會《THIS IS FOR》，令人驚喜的是其中11/22將在台灣舉辦，地點就辦在高雄世運主場館！這是TWICE首次以團體之姿之登台，也是子瑜首度回台開唱，令所有台灣ONCE（官方粉絲名）驚喜不已，目前台灣主辦單位Live Nation Taiwan 理想國尚未公開售票訊息，小邊將持續為讀者追蹤，TWICE演唱會時間地點、售票時間、票價座位、粉絲福利、必聽歌單一次看。Yahoo奇摩娛樂新聞 ・ 5 個月前
小島秀夫不來台灣了！確診A型流感取消金馬行程 原本要上台頒獎讓粉絲超錯愕
以熱愛電影聞名的遊戲製作人小島秀夫原定要來台參加金馬影展大師講談以及金馬獎頒獎典禮，今日他說明因為出現發燒症狀，經檢查後確診為 A 型流感，因此將取消來台行程。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 1 天前
撒糖瞬間瘋傳！8年女友李先彬自帶「望遠鏡」緊盯 李光洙頒獎害羞了
第46屆青龍獎昨（19日）在首爾揭曉，昨晚除了新科影帝影后玄彬、孫藝真夫妻互動超有愛，另一對穩交8年的演員情侶李光洙、李先彬也大方放閃！鏡報 ・ 1 天前
青龍獎／《徵人啟弒》橫掃6大獎！從影后到技術獎全包 成全場最風光
年度韓影盛事「第46屆青龍電影獎」19日晚間於首爾汝矣島 KBS Hall 盛大舉行，今年星光群聚、話題滿點。其中由朴贊郁執導的新作《徵人啟弒》成為本屆典禮最大贏家，一口氣囊括最佳作品、最佳導演、最佳女主角、最佳男配角、音樂獎與技術獎等多項大獎，氣勢全面壓過群雄。三立新聞網 setn.com ・ 2 天前
（有影片）／控醣百分百 世界糖尿病日 二基推健康闖關
（觀傳媒彰化新聞）【記者陳雅芳／彰化報導】響應 2025 年世界糖尿病日，二林基督教醫院今（20）日上午在醫療 […]觀傳媒 ・ 1 天前
影／二基響應2025世界糖尿病日 控醣百分百健康才精彩
【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】為響應 2025 世界糖尿病日，二林基督教醫院於今(20)日上午在醫療大樓互傳媒 ・ 1 天前
TWICE首次攻佔高雄世運主場館開唱 高捷攜手高市府打造升級版藍色應援
韓國超人氣女團TWICE首度來台於高雄世運主場館開唱，預期將吸引海內外大批粉絲朝聖；高雄捷運公司為提供旅客最順暢的交通動線，已全面啟動疏運應變計畫，動員超過百名人力並規劃加班車，嚴陣以待迎接大量進出場人潮。而高捷這次在高市府文化局的指導協助下，也打造升級版藍色應援，自今(廿)至廿三日在高捷搭車可聽到TWICE驚喜中英文獻聲捷運列車進站廣播，今日一早已經吸引粉絲特別進站搶聽偶像的聲音；而中央公園站首次與美麗島捷運站等高雄七大地標一同亮起應援燈光，每晚五時三十分至十一時可在中央公園捷運站一號出入口看到雷射字體「TWICEWORLDTOUR」巡迴視覺藍燈光秀，已經成為粉絲夜間朝聖拍照甚至尬舞打卡的熱門地點；甚至有些車站還有粉絲自行集資設立的偶像應援看板，可謂颳起一陣藍色應援旋風 ...台灣新生報 ・ 1 天前
鐵道迷必追！富岡鐵道藝術生活節11/22起登場 搭藍皮解憂號、鐵道模型展、數位集章、市集、交通資訊一次看！
2025富岡鐵道藝術生活節將於11月22日至12月7日登場！今年以「懷舊時光」為策展主軸，活動延續去年廣受歡迎的「藍皮解憂號」觀光列車，並邀請藝文團體於EMU500列車演出列車移動劇場，不僅能搭乘藍皮解憂號列車、欣賞藝術展演，以及結合音樂、美食與手作的主題市集與街區演出，還可順道觀賞仙草花紫色花海、品嚐客家美食，感受鐵道與藝術的時光之旅。Yahoo奇摩旅遊編輯部 ・ 1 週前
臺灣奧斯卡參賽作品赴洛杉磯放映 與AWFF、美國電影中心合作 拓展北美宣傳
臺灣奧斯卡參賽作品赴洛杉磯放映 與AWFF、美國電影中心合作 拓展北美宣傳 【記者蔡富丞/綜合報導】為協助代 […]民眾日報 ・ 1 天前
四重溪溫泉季21日開幕派對 國際馬戲、百人踩街打造最強的屏東冬季慶典
記者毛莉／屏東報導 冬日落山風迎來最熱情的暖流，2025-2026屏東四重溪溫泉季2…中華日報 ・ 2 小時前