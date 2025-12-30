文組也能進台積電！網揭「1條件」易卡關 薪水竟不輸工程師

實習記者藍子瑄／台北報導

文組真的只能站在科技業門外嗎？一名網友近日在 Threads 發文拋出疑問：「文組到底有沒有門路進台積電？」貼文一出立刻引發熱烈討論，不少人直言台積電向來被視為理工人的舞台，但也有網友分享親身經驗指出，文組並非完全沒有機會，相關話題迅速在網路上掀起正反論戰。

有網友認真回應指出，台積電內部並非清一色工程背景，像是財務、法務、人資、採購、總務等部門，本來就需要大量非理工專才，甚至曾延攬國際政治、外交相關領域的高學歷人才，「而且這些文組職位，有些薪資不見得比工程師低。」也有人分享，朋友就讀外交研究所，畢業後進入台積電擔任採購，至今已工作 5、6 年。

不過也有網友提醒，若以「人數」來看，理工背景仍占絕對多數，且最多人的其實是第一線作業相關人力，「大型企業一定會有人資、會計、法務，但數量還是比不上工程端」。

討論中，原 PO 也進一步追問，「設備職缺有機會進去，真的假的？」隨即引來不少網友回應，直指設備、研發等核心工程職缺，仍高度要求理工背景，「學歷不對，履歷基本上就會被刷掉」，也有人批評外界流傳「設備不挑人」的說法根本是誤解，「文組想走工程線，幾乎不可能。」

為釐清文組是否真有機會，實際檢視 台積電 近期公開的招募資訊，可發現近期確實釋出不少「人力資源」、「法務」、「財務會計」、「一般行政」等文組背景的職缺，條件強調需具備商務英語溝通能力，並熟悉 Word、Excel、Outlook、PowerPoint 等辦公軟體，若具行政管理、工商管理等背景，則更具優勢。

此外，台積電也同步開出「技術員／工程技術員（語言專才）」職缺，標榜不限制科系，高中職以上即可應徵，但需具備一定外語能力，如德文檢定 B1 或英文多益 660 分以上。該職務日班起薪約 3 萬 2000 元、夜班約 4 萬 3000 元，完成培訓後有機會派赴海外工作，另可依表現領取分紅與外語相關獎金，平均年薪上看 75 萬元以上。

