文組天花板是台積電？ 大票人搶應徵5職缺「比讀理組的更賺」：都能勝任

被封為「護國山神」台積電（2330）是不少人夢寐以求的工作。（本刊資料照）

被封為「護國山神」台積電（2330）是不少人夢寐以求的工作，近日就有一名網友好奇，「文組出身的人是否也能進入台積電上班？」文章一曝光隨即掀起討論，更有內行人士透露，「文組有些高層反而比讀理組的更賺」。

一名網友在Threads好奇發文問，「文組到底有沒有門路去台積電呀？」透露自己曾聽說有文組出身的人，最終成功進入台積電從事設備相關的工作，因此好奇是否為真。

文章一曝光隨即掀起大票網友討論，「文組的天花板作業員」「製程、設備很多文組啊」「有規模的公司一定會有人資、會計、法務、總務、採購等部門，這些都是文組的天下」「文組有些高層反而比讀理組的更賺」「我朋友唸外交所，畢業沒多久後來就去台積電當採購，做了5-6年了」，另外也有網友透露「好奇想去台積電幹嘛選文組」「學歷一般可能只能做實驗室助理或產線，若學歷很頂甚至喝過洋墨水，有機會去行政單位」。

廣告 廣告

事實上，先前也有網友在PTT上討論類似問題，越來越多「非電資」相關科系的畢業生，想要進到台積電做「產線三寶」（設備、製程、整合），甚至現在就連文組生也搶著當作業員、助工，直言台積電大概是科技業裡，極少數文組比理組還想進的公司，好奇「「單純是因為錢多到翻轉人生嗎？」對此，不少網友都認為是因為「薪水」是最大誘因，紛紛表示「台積電的薪水讓多少二流人才跟文組翻身」「雖然很操，但大樹好乘涼」。

更多鏡週刊報導

曹西平恐「比照無名屍收埋」 家屬無回應！乾兒子悲慟首發聲：懇請家屬授權

約女網友回家約會「反被下藥迷劫」 20多歲正妹被逮！拘捕照火辣身材反成焦點

法院認證中共同床人！曹興誠「認曾與中國女交往」 吐1實情反嗆：干謝寒冰何事