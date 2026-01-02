文組想進台積電！ 過來人點頭：「高中畢」也有機會





台積電是許多求職者心中的夢幻企業，但普遍認為是理工背景的人有機會進入。然而，近期網路上出現「文組到底有沒有門路去台積電」的討論，吸引許多網友分享經驗。

有網友在社群平台Threads發起討論，問「文組到底有沒有門路去台積電呀 」，表示雖然台積電徵才以理工相關科系為主，但自己曾聽說也有文組出身的人也成功進入台積電，從事設備相關工作，因此好奇問這類經歷「是真的假的？」

▼對於「文組」出身的人是否也有機會進入台積電工作，在網路上掀起熱烈討論。（圖／東森新聞資料照）

此話題吸引許多網友留言討論，有網友表示，台積電的確有文組可進入的職缺：「有規模的公司一定會有人資、會計、法務、總務、採購等部門，這些都是文組的天下」、「有啊，我朋友唸外交所，畢業沒多久後來就去台積電當採購，做了5～6年」、「製程、設備，很多文組啊 」、「我文組朋友去當台積電人資，還外派美國」、「還是進得去啊，只是薪水不及工程師而已」 、「認真回答：財務、法務、人資都有很多所謂文組人，之前他們（台積電）還有在找做國際政治的博士，更是文組中的文組。以上這些薪水甚至比工程師還高的都大有人在，當然，就『人數』來說絕對還是理組的人數比較多」 ，更進一步表示，若願意從事基層工作，其實高中畢業的學歷也有機會進入台積電：「人數最多的可能是作業員，那個國高中畢業就可以做，跟什麼組也無關」。

▼有網友指出，人資、會計、法務、總務、採購等這類大公司一定都會有的部門，都是文組生可以進入台積電的職缺。（圖／東森新聞資料照）

不過，也有網友持保留態度，認為雖然文組生進入台積電的機會不能說沒有，但的確比理組出身的人少很多，薪水一般來說也會有落差：「技術員看有沒有希望，設備不可能啦，再怎麼不挑也會找相關背景學歷的，最少理工，學歷不對基本hr就刷掉了，很多人以為設備不挑或是被毒雞湯洗腦」，還有網友對此表達不滿「你要去台積幹嘛讀文組，想大學爽又想賺得多，這麼好大家幹嘛還讀電資」。

台積電官網貼出的徵才公告中，的確有文組可應徵的職缺，例如「技術員-英文專才」，學歷條件為「高中（職）以上畢業，不限科系」，外語能力的要求門檻一般「具備多益成績為660分以上，或雅思4.5以上」。不過需要輪日班夜班，工作時長為10小時，日班總月薪約3.2萬元、夜班總月薪約4.3萬元。另享分紅獎金，並會依表現發放外語翻譯訓練獎金；且外派廠區期間，還另有外派獎金及相關津貼，平均年薪約可達75萬元以上。

（封面圖／東森新聞資料照）

