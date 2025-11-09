即時中心／林耿郁報導

日本鳥取縣知名的「妖怪川柳（短詩）大賽」邁入第20屆，卻也即將畫下句點；主辦單位宣布，由於AI創作能力發展迅猛，難以分辨作品是否出自人類之手，因此在今（2025）年比賽結束後，就會正式停辦，走入歷史。

文組末日？《日本海新聞》報導，這項詩歌創作活動，自2006年起開始舉行，由創作《鬼太郎》的已故知名漫畫家水木茂故鄉、鳥取縣境港市「境港觀光協會」主辦。

這場文學競賽以「妖怪」為主題，徵求反映時事與流行的川柳（短詩），藉此向海內外推廣境港「妖怪之城」形象。

廣告 廣告

這場比賽高峰時，曾吸引超過8,300件作品競逐高下，吸引來自日本全國，甚至海外的文人墨客共襄盛舉，並年年選出「妖怪川柳大賞」等獎項；贏家除了可以獲得獎狀，還能抱回鬼太郎週邊商品，以及當地水產等獎品。

然而，近年AI文本生成能力急遽提升，協會透露參賽作品中，已有許多作品「極可能」由AI創作，且難以與人類作品區分。

境港觀光協會資深經理古橋剛表示，既然宣傳已達一定效果，加上今年適逢第20屆，決定就此畫下句點；未來將研議實體、體驗式的替代活動，吸引遊客親自造訪境港。

最後一屆「妖怪川柳大賽」活動目前仍開放投稿，截止日期為12月15日，文人們仍可把握最後時機，向境港觀光協會網站提交創作。

「川柳」是一種日本傳統的短詩格式，由「5、7、5」共17個音節構成，但與需要季語（季節詞）的俳句不同，它沒有季節詞的限制、寫作更自由，且通常以口語為主，至於主題則多為描寫人情世態、人生百態、社會諷刺等。

原文出處：快新聞／文組末日？AI寫詩「太像人」 日本1文學獎明年起停辦

更多民視新聞報導

桃園-鳥取直飛開航！米子市「台灣營養午餐日」 向學生介紹台灣

解決缺工問題 日本鳥取縣招聘首位法國計程車司機

日旅注意！知名拉麵連鎖店「有蟑螂」 門市緊急停業了

