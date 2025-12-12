文組生搖身變半導體工程師 中市勞工局「前瞻人才培力營」就業率68%

文組生搖身變半導體工程師，中市勞工局「前瞻人才培力營」，今年就業媒合率68%。（圖：中市府提供）

全球晶片競爭持續升溫，半導體人才需求快速攀升。台中市勞工局112年起委託逢甲大學辦理「前瞻產業人才培力營」，協助青年跨域轉職科技業，成果顯著。114年共39名學員成功進入半導體產業，就業率達68%，其中七成以上來自非理工背景，包括植物病理、財金等科系，證明只要有完整訓練與企業協作，轉職半導體不是夢。

勞工局長林淑媛表示，為精準對接產業需求，勞工局與台灣美光、矽品精密等大廠合作，從課程規劃、專業師資到就業媒合均緊密銜接職場。與美光合作的「半導體設備工程師培訓班」尤為亮眼，今年共有21名學員結訓後立即錄用，就業關聯度高達96.7%，展現培力營強大的跨域轉職效能。

廣告 廣告

勞工局指出，亮眼成果背後，是許多青年勇敢翻轉人生的故事。植物病理科系畢業的小瑄公職落榜陷入低潮，參加培力營後一個月即跨入半導體，如今成為美光生產製造工程師；擁有財金背景的小徵從韓國返台後一度迷惘，透過課程找到方向，成功跨界晶圓產業。曾從事模具開發的阿諺與小婷，也藉由課程精進製程整合與數據分析能力，順利加入矽品精密，薪資與職涯同步升級。

勞工局補充，除持續深耕半導體人才外，也積極回應新興產業需求。114年度首度於中部開辦「資安人才基礎培訓班」，為企業培育資安新兵；同時推出「ESG綠領永續人才培訓班」，協助20位學員取得ISO 14064-1組織型溫室氣體盤查與ISO 14067產品碳足跡內部查證員證照，提升求職競爭力。

勞工局強調，「機會永遠留給準備好的人。」115年課程現正規劃中，預計明年3月起開放報名。對半導體、資安或永續相關領域有興趣的青年，可至勞工局官網查詢最新資訊（https://www.labor.taichung.gov.w/1229008/1229015t/1247865/ 1303561/2577236/2577278/post），掌握跨域轉職良機。（寇世菁報導）