文組畢業難找工作！她狂投履歷只見「3行業」大嘆：畢業即失業
大學畢業後要找到完美的工作不是容易的事。一名網友在Dcard中發布貼文，表示自身是文組畢業，但是最近面臨求職問題，滑104求職平台，都只找到餐飲業工作，令她大嘆「真的是畢業即失業嗎？找工作真難」。貼文曝光後，引發網友熱議。
文組畢業！狂投履歷只見「3產業」
一名網友在Dcard中發布貼文，表示文組畢業後面臨求職問題，由於平常沒有興趣、專長，頂多喜歡聽音樂、跟貓咪玩、追劇。畢業之後在104求職平台想找穩定、離家近、正常上下班的工作，但都會一直看到餐飲行業，連保險業、線上直播公司都會寄面試邀約給她。
原PO接著大嘆，「真的是畢業即失業嗎？找工作真難」。她表示，個人比較有興趣的就只有行政類的相關工作，但是聽說行政一個人要包辦很多事，「想問大家會建議去做行政類相關工作嗎？」
原PO透露，朋友聽到她想去做行政，就說不如去高普考行政，不僅薪資穩定、福利多，還不怕被裁員，好奇詢問，「還在猶豫怕考不上也沒有相關的經驗，這樣是不是還要花錢去補習？我有先去坊間比較有名的補習班諮詢過行政類，但…還在猶豫中」。另外，也有朋友在從事保險業，也讓原PO相當苦惱，不知道該從事什麼職業。貼文曝光後，引發網友共鳴，「不用擔心，去年畢業的也都還沒找到呢」、「同問，不知道還以為是我發的」。
想考公職該如何起步？過來人給「1建議」：更快上手
另外，不少文組畢業生留言給予建議，「去年畢業給你建議，可以的話不要去私人企業做行政，就像你說的什麼都要包辦，多去面試幾間公司！才能找到適合自己的」、「我也文組，有順利找到理想工作了，之前就是不想畢業即失業，或是為了低薪委屈自己，所以過去兩年一直在實習累積專案經驗」。
也有人分享考公職的經歷，「我也是文科畢業，當時是參加學校跟某補習班舉辦的行政類講座，聽完覺得很適合自己，後面就開始備考大概5個月就上榜普考一般行政～提供給你參考」、「會計，法律，財經應該不難啦」、「過來人建議去補習可以更快上手，起初我也是自讀，結果花很多時間整理資料，第一次考落榜，第二次備考就決定找補習班，找到適合自己的老師及讀書方式真的很重要」。
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