文總主辦「跟著朦朧潮濕的一天回嘉」嘉義縣登場 奈良美智：像我出生長大的青森一樣

文化總會、奈良美智基金會、嘉義縣政府、嘉義縣文化觀光局共同主辦的「跟著朦朧潮濕的一天回嘉」，12日上午在嘉義縣新港文化館25號倉庫舉辦開幕記者會，日本當代藝術家奈良美智、嘉義縣縣長翁章梁、⽇本台灣交流協會⾼雄事務所所⻑奧正史、展覽獨家贊助單位「北回化學」董事長陳芳斌等貴賓皆蒞臨現場。

文化總會與奈良美智基金會共同主辦的「跟著朦朧潮濕的一天去旅行」十年巡展計畫，自2023年啟程，走過高雄、澎湖、屏東、金瓜石，第五站來到嘉義縣新港文化館25號倉庫，本次展覽共呈現72件作品，包含大型繪畫、攝影、陶器、奈良美智在台南隔離期間的創作，以及早年旅德時期的素描等，其中，以1994年同名作品為基礎，重新詮釋的《凋謝的花（2020版）》，更是奈良美智首次帶來台灣展出的大型畫作。

文總秘書長李厚慶表示，感謝奈良美智先生將作品帶到台灣各地與民眾分享，「奈良先生是一個社群達人，透過X紀錄他來到台灣大大小小的事情，給全世界知道。」這次展覽真的有回家的感覺，因為奈良先生平常「畫」比較多，「話」比較少。明年台灣燈會，文總特別也邀請奈良美智故鄉的青森睡魔來到嘉義展出，希望將台灣和日本的友情展現在嘉義縣這個地方。

展覽選址農業興盛的嘉義縣，名稱巧妙運用「回家」和「回到嘉義」的雙重意涵，奈良美智形容：「以日本來說，就像是我出生長大的東北地方一樣。」據說青森縣生產的蘋果佔了日本六成比例，而且青森蘋果出口高達70%皆是運往台灣，「我想台灣的朋友，可能也都吃著我家鄉老爺爺、老奶奶辛勤種的蘋果！」

展覽建築原為新港鄉農會所興建的第25號倉庫，奈良美智透露自己對這樣的空間格外有感，「因為我第一次在自己的故鄉青森縣辦的大型展覽，也是在磚造的老倉庫裡舉行的。」因為展場原本是倉庫，為了保留原本的使用意象，工作人員特別幫忙準備農業使用的遮光網，讓他覺得非常感動，「和前一站金水基地截然不同，展場裡的光線比較暗，觀展時可以有和作品一對一的對話的感覺。」

嘉義縣縣長翁章梁說，「跟著朦朧潮濕的一天回嘉」來到新港不是偶然，奈良美智來嘉義場勘好多地方，最後選定新港，對嘉義是一件大事，對新港是一件更大的事。他強調，台日之間的友情盡在不言中，最近日本的首相對台灣的發言也感動了很多人，日前青森外海發生地震，很多台灣人都很關心，而奈良美智的到來，也更加深了嘉義跟日本之間的友誼。

奈良美智「跟著朦朧潮濕的一天回嘉」，在嘉義縣新港文化館25號倉庫正式開幕，即日起展出至2026年5月17日，採線上預約制，更多展覽資訊可搜尋奈良美智特展、文化總會粉絲專頁。