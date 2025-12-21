文總使力！橘色惡魔大咖粉絲現身衛武營 圓夢共演Swing Swing Swing

記者李鴻典／台北報導

來自宜蘭的樂團A_Root同根生，去年出發巴黎文化奧運演出前，團長楊智博在社群發布自己以「笙」吹奏橘色惡魔經典曲目的影片，並寫下「好想和橘高校一起Sing Sing Sing！」趁橘色惡魔訪台期間，在文化總會安排下，楊智博前往衛武營探班，圓夢共演〈Swing Swing Swing〉。

橘色惡魔粉絲、A_Root同根生團長現身衛武營，和橘色惡魔圓夢共演〈Swing Swing Swing〉！（圖／文總提供）

中華文化總會今（21）天在臉書貼照發文寫下，橘色惡魔粉絲、A_Root同根生團長現身衛武營，和橘色惡魔圓夢共演〈Swing Swing Swing〉！

廣告 廣告

​文化總會說明，去年同根生出發巴黎文化奧運演出前，智博團長在社群發布自己以「笙」吹奏橘色惡魔經典曲目的影片，並寫下「好想和橘高校一起 Sing Sing Sing！」這次趁著2025台灣遠征的難得機會，在文總協助下，來到衛武營當面獻上〈Sing Sing Sing〉向橘色惡魔致敬，更圓夢和偶像共演〈Swing Swing Swing〉。​

演出結束後，楊智博也開心分享一直嚮往加入行進管樂隊，可惜自己擅長吹奏、象徵東方聲響的「笙」沒有樂隊可以加入，「剛才很緊張也很開心，沒想到會有合作的一天！」

橘色惡魔粉絲、A_Root同根生團長現身衛武營，和橘色惡魔圓夢共演〈Swing Swing Swing〉！（圖／文總提供）

更多三立新聞網報導

日本「橘色惡魔」登陸屏東！世界級展演震撼登場 台日交流共譜青春樂章

蕭美琴準備台味宵夜！送「1小物」超用心 橘色惡魔、翡翠騎士嗨翻

獨家／橘色惡魔再一次轟動台灣！他公開成功關鍵秘密 竟然像它...

人潮擠爆！橘色惡魔合體翡翠騎士快閃西門町 樂聲、尖叫聲不斷

