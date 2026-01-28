文總全新影像企劃《創新辦桌》 走進時代開拓者心路歷程

記者劉昕翊／臺北報導

文化總會與臺灣證券交易所創新板（Taiwan Innovation Board, tib）攜手推出全新影像企劃《創新辦桌》，今（28）日播出首集「FOCASA馬戲團」，並邀請金馬導演黃信堯擔任旁白，以質樸而深刻的聲線，引領觀眾走進這些時代開拓者的心路歷程。

文總今日舉辦發布記者會正式揭曉企劃內容，《創新辦桌》結合臺灣人熟悉的辦桌文化，將一道道料理及人與人的溫暖交流化為創意與產業的隱喻，每一集影片皆以不同產業與專業背景的創新者為主角，透過對話與紀錄片形式，分享其冒險拓荒的行動模式與突破重圍的思考方向。

文總秘書長李厚慶認為，此次能與證交所透過如此嶄新的影像形式邀請觀眾坐下來細細品味臺灣創作者的故事，是個難能可貴的機會，期待在新的一年裡能透過影像的力量讓世界看見臺灣，並如同「辦桌」的精神一般，讓更多人共享創新的溫暖與豐收。

首集主角FOCASA成立於2011年，其成員來自各個表演領域，足跡遍布28個國家、81個城市與鄉鎮，並參與超過240個國際藝術節，逐步建立具國際能見度的臺灣馬戲品牌。影片內容中揭露其從無到有的努力過程，以及「傳統馬戲」和「當代馬戲」的差異；團長林智偉表示，成員從街頭特技、電影替身出身，一步步走進國家級劇場，打破馬戲僅限遊樂園或商演的刻板印象，更打造出一座專屬於臺灣的「馬戲棚」，而在他心中的創新從來不是一件多麼了不起的事，而是與這個社會有沒有更多的連結、能讓更多人願意靠近，並在相互理解後一起想像未來的無限可能。

《創新辦桌》第1集「FOCASA馬戲團」即日起在文總與證交所官方Facebook、YouTube與Instagram平臺上線，相關內容亦同步於證交所官方LinkedIn發布。未來此系列影片將持續邀請不同領域的創新者入席，共同勾勒臺灣創新文化的多元樣貌，並邀請全臺觀眾踴躍入桌共襄盛舉。

文化總會與臺灣證券交易所創新板（Taiwan Innovation Board, tib）攜手推出全新影像企劃《創新辦桌》，今（28）日播出首集「FOCASA馬戲團」。（記者劉昕翊攝）

《創新辦桌》首集主角FOCASA成立於2011年，其成員來自各個表演領域，逐步建立具國際能見度的臺灣馬戲品牌。（文總提供）

文總秘書長李厚慶認為，期待在新的一年裡能透過影像的力量讓世界看見臺灣，並如同「辦桌」的精神一般，讓更多人共享創新的溫暖與豐收。（記者劉昕翊攝）

團長林智偉表示，成員一步步走進國家級劇場，打破馬戲僅限遊樂園或商演的刻板印象，更打造出一座專屬於臺灣的「馬戲棚」。（記者劉昕翊攝）