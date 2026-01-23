文總全新影像企劃《創新辦桌》 首集聚焦馬戲龍頭FOCASA

記者劉昕翊／綜合報導

文化總會攜手臺灣證券交易所創新板（Taiwan Innovation Board, tib）推出《創新辦桌》系列影片，透過影像介紹文化與新創產業從業人員，如何以創新方式說出臺灣的故事，同時創造商業價值；今（23）日公布，首集主角為臺灣馬戲龍頭FOCASA，並邀請金馬導演黃信堯為影片錄製旁白，將於1月28日首播。

文總自2017年起推出《匠人魂》影片，至今已邁入第8年，成為分享臺灣匠人影像的重要品牌，其成果有目共睹。此次推出的《創新辦桌》取自「創新板的」臺語諧音，而臺灣創新板是落實政府推動AI新十大建設重要一環之「亞洲創新籌資平臺」與「亞洲那斯達克」願景的重要核心板塊，鎖定具未來發展性、且願意並有能力改變的創新企業，協助其在創新板成長茁壯，邁向永續發展，並致力於發掘下一個潛力無限的新銳獨角獸。雙方強強聯手，不論文化界或新創產業都殷切期待，能藉由這個令人耳目一新的影像企劃將自身強項推廣給全臺民眾。

首集聚焦於臺灣最具代表性的在地馬戲團Formosa Circus Art（簡稱FOCASA）更邀請金馬導演黃信堯特別跨刀為《創新辦桌》錄製旁白；黃信堯分享對「創新」的看法，要有冒險拓荒的精神、堅毅的特質，眼光要放很遠，不會只看眼前，同時他也認為創新的人不僅要很有勇氣，也需具備眼光跟判斷力，更強調夥伴很重要，因為夥伴集合在一起會更有勇氣、智慧，也更有前進的力量。

《創新辦桌》第1集「FOCASA馬戲團」將於1月28日在文總及證交所官方Facebook、YouTube及Instagram首播，相關內容亦透過證交所官方LinkedIn平臺分享，帶著創新及突破重圍的精神，這次將帶領觀眾騰空翻轉、完美落地。

文化總會攜手臺灣證券交易所創新板推出《創新辦桌》系列影片，首集聚焦於馬戲團Formosa Circus Art，將於1月28日首播。（文總提供）

首集《創新辦桌》系列影片1月28日首播，更邀請金馬導演黃信堯特別跨刀為《創新辦桌》錄製旁白。（文總提供）