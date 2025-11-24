文總匠人魂走進森林 一窺吳晟種樹拉近人與自然距離

（中央社記者王寶兒台北24日電）近30年種下逾5000棵台灣原生樹種，作家吳晟以行動實踐對土地的愛；文總今天推出「匠人魂」最新集數，一窺國寶級作家在盼望種回被砍掉的樹時，又如何為風景貢獻一片綠意。

吳晟家族世代定居彰化溪州圳寮村，滋養當地的莿仔埤圳是台灣第1條官設埤圳，他自小陪伴務農母親守著2頃田地，田園與庭院的大樹成為了他記憶起點，也是他畢生作品創作來源。

文總今天發布新聞稿表示，自1999年母親過世後，吳晟與兄弟姊妹決定將家中田地改為樹園，更於林務局推動平地造林時申請計畫，並種下更多原生樹種；園區中主要栽植烏心石、毛柿、雞油、黃連木與牛樟等台灣平地闊葉一級木，搭配台灣肖楠、苦楝與土肉桂等原生樹種。

樹園名稱「純園」，取自吳晟母親名字「陳純」。吳晟長年無償將純園樹木移植至社區，適逢溪州鄉第三公墓因土葬率下降而荒廢，他結合赴美時對當地墓園布滿綠植的觀察，積極推動公墓公園化，並在地方與民間協力下，於2014年完成改造。

面對近年來環境變遷，吳晟在「匠人魂」影片中提到，相信植樹能縮短人與自然距離；而純園在以自然方式管理下，吸引了近50種鳥類與特有種野生動物棲息，讓森林成為人們生活中一部分。

自1970年代起，吳晟書寫土地變遷，也投入多項環保行動，今年出版的「愛．樹．無可取代」，集結了他40年來對樹木的觀察與心得，他笑稱，或許是自己的「封言之作」；隨著年歲漸長，如今吳晟只盼能把先人砍掉的樹補種回來。

文總「匠人魂」第59集「種樹的詩人」今天起在文總FB、YouTube及IG播出。（編輯：陳仁華）1141124