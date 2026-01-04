文總推春節特別節目30組夢幻卡司跨世代共演

由文化總會製作、三立電視與公視台語台首播的春節特別節目《2026 WE ARE 我們的除夕夜》，日前公布首波夢幻卡司名單，集結金曲台語歌后黃妃、台韓混血歌手畢書盡、台饒先驅卜學亮、全方位流量霸主Marz23、情歌王李聖傑、平民天后徐懷鈺、《大嘻哈時代2》總冠軍阿跨面，以及連續四年接下主持棒的Sandy吳姍儒等跨界演出陣容，規劃十個主題單元、卅二組藝人、四十七位運動選手、超過六百位青年學子，陪伴全家大小一起守歲迎新年。

延續一貫的製作精神，《WE ARE》從設計、文化到娛樂層面，持續挑戰大型除夕節目的可能性，文總秘書長李厚慶說明，邁入第四屆的《WE ARE》為每一段演出量身打造專屬內容，讓不同世代、不同背景的觀眾，都能在除夕夜找到屬於自己的共鳴，也讓表演不只是被放在同一個舞台上的「拼盤式」演出，而是真正為「這一夜」而存在。

呼應全民運動風氣提升，及台灣選手在國際運動賽事屢創佳績，《WE ARE》特別規劃Marz23、徐展元帶領運動選手登台，接受全民的歡呼與喝采，以熱血激昂的歌曲，炒熱年夜飯桌上的氣氛。至於每年觀眾引頸期盼的「國際共演」，則由首次登上《WE ARE》舞台的徐懷鈺，攜手日本神祕嘉賓，帶來跨世代、跨樂種，最驚喜華麗的盛大演出。

節目特安排台灣饒舌歌手與金曲歌后黃妃夢幻共演，卜學亮、阿跨面、草屯囝仔接力登台，攜手孕育許多嘻哈音樂人的台大嘻研社、政大黑人音樂社，以及新竹青年國樂團、SIBONGIE 嬉班子樂團，共同展現突破框架界限的台饒能量；接著帶領觀眾沉浸回憶漩渦「玉女時代」，由兩大玉女掌門人方季惟、陳明眞領銜演出，透過精心打造的懷舊場景與氛圍，回到那段純真幸福的時光。

文總補充，《WE ARE》致力打造九歲到九十九歲都有共鳴的節目內容，文總春節特別節目《2026 WE ARE 我們的除夕夜》將於二月十六日晚間八時播出至翌日零時，播出頻道包含三立都會台、三立台灣台、公視台語台、文總YouTube、中華電信MOD等平台；國際影音平台TaiwanPlus也將同步以英語字幕向全世界觀眾播送，更多演出陣容與節目資訊，請關注文化總會粉絲專頁。