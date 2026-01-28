文總攜手證交所創新板開創新年最大影像盛事 《創新辦桌》首集聚焦臺灣當代最狂馬戲團！

文化總會與臺灣證券交易所創新板攜手推出全新影像企劃《創新辦桌》由左至右：FOCASA馬戲團張又文品牌總監、臺灣證券交易所林修銘董事長、文化總會李厚慶秘書長、FOCASA馬戲團林智偉團長。（圖片來源／文化總會提供）

文化總會與臺灣證券交易所創新板（Taiwan Innovation Board, tib）攜手推出全新影像企劃《創新辦桌》，今（28）日舉辦發布記者會正式揭曉企劃內容。以臺灣人熟悉的「辦桌文化」為靈感，透過影像紀錄文化與新創產業從業者，如何以嶄新的方式說出臺灣的故事，並同時創造商業價值。首集聚焦臺灣最具代表性的當代馬戲團FOCASA，並邀請金馬導演黃信堯擔任旁白，以質樸而深刻的聲線，引領觀眾走進這些時代開拓者的心路歷程。

廣告 廣告

《創新辦桌》名稱取自「創新板的」臺語諧音，結合臺灣人熟悉的辦桌文化，將一道道料理及人與人的溫暖交流化為創意與產業的隱喻。每一集影片皆以不同產業與專業背景的創新者為主角，透過對話與紀錄片形式，分享其冒險拓荒的行動模式與突破重圍的思考方向，讓觀眾在貼近日常的敘事中，理解創新板的核心價值，不只是科技的更迭，更是一種「願意且有能力改變」的精神。

首集主角FOCASA成立於2011年，其成員來自各個表演領域，是臺灣唯一擁有超過40位正職團員的馬戲團，足跡遍布28個國家、81個城市與鄉鎮，並參與超過240個國際藝術節，逐步建立具國際能見度的臺灣馬戲品牌。影片內容中揭露了他們從無到有的努力過程，以及「傳統馬戲」和「當代馬戲」的差異。

團長林智偉表示，劇團成立15年以來，儘管曾經歷過疫情的衝擊，他們仍持續思考該如何在臺灣留下具有代表性的創作成果。FOCASA團隊以「Made in Taiwan」為核心，不只與知名插畫家吉米、雲門舞集創辦人林懷民等藝術巨擘創作出獨一無二的作品，更曾與前總統蔡英文一同出訪邦交國進行文化外交。其成員從街頭特技、電影替身出身，一步步走進國家級劇場，打破馬戲僅限遊樂園或商演的刻板印象，更打造出一座專屬於臺灣的「馬戲棚」。

林智偉更感性分享自己心中的創新從來就不是一件多麼了不起的事，而是你與這個社會有沒有更多的連結、能讓更多人願意靠近，並在相互理解後一起想像未來的無限可能。今天能成為《創新辦桌》首集的主人公，不只要感謝證交所創新板給予的肯定，以及文總一路以來的支持與陪伴，更要感謝團隊成員在過去十餘年間打造出一個從無到有的「馬戲生態」。

文總長期作為連結藝術與社會大眾之間的重要橋梁，秘書長李厚慶認為本次能與一直支持文化與創新的證交所，透過如此嶄新的影像形式邀請觀眾坐下來細細品味臺灣創作者的故事，是個難能可貴的機會。創新並非一蹴可及，而是歷經漫長且孤獨的堅持旅程才得以實踐，《創新辦桌》正是希望呈現如此踏實前行的創新態度。他也期待在新的一年裡能透過影像的力量讓世界看見臺灣，並如同「辦桌」的精神一般，讓更多人共享創新的溫暖與豐收。

證交所董事長林修銘於致詞時說明，創新板自2021年設立至今已邁入第6年，是政府推動AI新十大建設中「亞洲創新籌資平臺」願景的重要核心，亦期盼能透過創新板孕育更多元的新創力量，形塑「護國神山群」。所謂的「創新」不僅是企業或是資金等物質上的概念，更是一顆存在於每個人心中的改變種子，此次的《創新辦桌》影像計畫，正是希望能透過文化與影像來拋磚引玉，發掘各領域無所不在的創新精神與能量，更希望藉此鼓舞更多開拓者勇敢前行，為臺灣未來扎根。

《創新辦桌》第一集「FOCASA馬戲團」即日起在文總與證交所官方Facebook、YouTube與Instagram平臺上線，相關內容亦同步於證交所官方LinkedIn發布。未來此系列影片將持續邀請不同領域的創新者入席，共同勾勒臺灣創新文化的多元樣貌，並邀請全臺觀眾踴躍入桌共襄盛舉。

(原始連結)





更多信傳媒報導

鄭麗文今天不反美：美國曾是恩人但大陸是親人

2025繼承量創史上新高7萬8千多間房 台北市、新北市成「不用買房」等繼承最多

最新》伊朗要出大事？美國軍隊將在中東地區舉行軍事演習

