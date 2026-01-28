文總攜手證交所創新板 推影像企劃「創新辦桌」

（中央社記者王寶兒台北28日電）中華文化總會攜手台灣證券交易所創新板，今天宣告共同推出影像企劃「創新辦桌」，將透過影像紀錄文化與新創產業從業者，首集聚焦當代馬戲團FOCASA。

「創新辦桌」企劃名稱取自「創新板的」台語諧音，結合台灣辦桌文化，將料理與人的交流化為創意與產業的隱喻，每集影片皆以不同產業與專業背景的創新者為主角，中華文化總會今天舉辦宣告記者會。

證交所董事長林修銘致詞時說明，創新板自2021年設立至今已邁入第6年，是政府推動AI新十大建設中「亞洲創新籌資平台」願景的重要核心，此次「創新辦桌」影像計畫希望能透過文化與影像拋磚引玉，發掘各領域無所不在的創新精神與能量，更希望藉此鼓舞更多開拓者勇敢前行。

廣告 廣告

文總秘書長李厚慶認為，創新並非一蹴可幾，而是歷經漫長且孤獨的堅持旅程才得以實踐，「創新辦桌」希望呈現踏實前行的創新態度，也期待在新年透過影像的力量讓世界看見台灣，如「辦桌」精神讓更多人共享創新的溫暖與豐收。

首集「創新辦桌」主角FOCASA成立於2011年，其成員來自各個表演領域，是台灣唯一擁有超過40名正職團員的馬戲團，足跡遍布28個國家、81個城市與鄉鎮，影片呈現他們從無到有的過程，以及「傳統馬戲」和「當代馬戲」的差異。

團長林智偉表示，自己心中的創新從來就不是一件多麼了不起的事，而是與這個社會有沒有更多的連結、能讓更多人願意靠近，並在相互理解後一起想像未來的無限可能，很感謝團隊成員在過去十餘年間打造出一個從無到有的「馬戲生態」。

「創新辦桌」首集「FOCASA馬戲團」即日起在文總與證交所官方Facebook、YouTube與Instagram平台上線，相關內容同步於證交所官方領英（LinkedIn）發布。（編輯：陳清芳）1150128