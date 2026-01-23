文總攜手證交所推《創新辦桌》 首集FOCASA登臺

FOCASA馬戲團日常訓練(文總提供)

《創新辦桌》影像企劃融合臺式辦桌意象。(文總提供)

文化總會與臺灣證券交易所創新板（Taiwan Innovation Board, tib）攜手推出《創新辦桌》系列影片，透過影像介紹文化與新創產業從業人員，如何以創新方式說出臺灣的故事，同時創造商業價值。第一集主角為臺灣馬戲龍頭FOCASA，並邀請金馬導演黃信堯為影片錄製旁白。

《創新辦桌》名稱取自「創新板的」臺語諧音，結合臺灣人熟悉的「辦桌文化」，將多元豐富的飲食意象轉譯為創意人才的精彩樣貌。透過不同主題與專業領域的紀錄短片，以軟性視角呈現臺灣創新產業的能量與深度，並期許藉由「創新板」的核心精神，從國家產業發展、人才培育等層面，一條龍式的在不同階段發揮文總與證交所的影響力。

廣告 廣告

《創新辦桌》首集聚焦於臺灣最具代表性的在地馬戲團Formosa Circus Art（FOCASA）。FOCASA創立於2011年，致力於將馬戲融合傳統、雜技、街頭文化與劇場藝術。其成員來自各個表演領域，是臺灣唯一擁有超過40位正職團員的馬戲團，足跡遍布28個國家、81個城市與鄉鎮，並參與超過240個國際藝術節。作為開啟本案的重要主人公，他們在一次次的飛行與翻轉之間，「玩」出了過去從來沒人想像過的臺灣馬戲王國，是本次辦桌列席不可或缺的重要夥伴。

《創新辦桌》第一集「FOCASA馬戲團」將於2026年1月28日，在文總及證交所官方Facebook、YouTube及Instagram首播，相關內容也透過證交所官方LinkedIn平臺分享。