文總攜美秀集團、百合花等六組台芬卡司 「F:F:F台芬文化節」7/11赫爾辛基登場

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為一同響應「台灣文化在歐洲2026」，文化總會今（2026）年再度前進芬蘭，於7月11日在赫爾辛基納林卡廣場（NARINKKATORI）舉辦第二屆「F:F:F-Formosa : Finland : Fest.」台芬文化節（下稱F:F:F台芬文化節），攜手美秀集團、百合花、DJ汝妮及Taiwania台灣杉前進芬蘭，並邀請全球最具知名度的芬蘭哥德搖滾樂團The 69 Eyes成員DJ Jussi 69、搖滾新勢力Shiraz Lane演出。除此之外，也邀請到知名YouTuber陪沈團及多家市集品牌攤位一起進軍北歐，帶來滿滿台味。今（12）日舉辦出發記者會，邀請多組卡司共襄盛舉，一起迎接七月的F:F:F台芬文化節。

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文總表示，去（2025）年首次攜手多組台灣團隊，前進全世界重金屬音樂密度最高的國家芬蘭，舉辦第一屆F:F:F台芬文化節，以「金屬外交」為主軸，邀請多組重金屬樂團演出。今年再次前進芬蘭，不設限於「金屬」曲風，更強調台灣的音樂多元性，邀請台灣知名賽博台客樂團美秀集團、民俗搖滾樂團百合花、結合電子樂與阿美族古謠的DJ汝妮，及旅居芬蘭的跨文化台灣音樂團體Taiwania；芬蘭演出藝人則邀請到全球最具知名度的芬蘭搖滾巨星之一Jussi 69、芬蘭最具代表性的搖滾新勢力Shiraz Lane等，首次於戶外場地納林卡廣場（NARINKKATORI）舉辦，開放民眾免費參與，現場也增設市集，規劃台灣之光珍珠奶茶、台灣農林茶與果乾等美食攤位，以及套圈圈、麻將賓果、十八仔等台灣夜市經典互動遊戲，及多攤跨國市集品牌，期待在芬蘭赫爾辛基來場文化外交！

文化總會秘書長李厚慶說明，為讓更多人一起參與，今年特別將場地規劃至戶外，期待藉由文化交流讓更多人認識台灣，此次主視覺也配合活動調性與時節，邀請插畫家D3C繪製兩隻充滿綠意的吉祥物，從芬蘭的山怪神話與台灣的魔神仔攝取靈感，以芬蘭桑拿文化所使用的樺樹枝繪製出身形，最後加上吉他及台味滿滿的茄芷袋點綴，讓兩國文化自然交融在一起。

李厚慶也提到，去年F:F:F台芬文化節在冬天舉辦，即便天氣寒冷，也能看到許多民眾熱情參與，及芬蘭好朋友、駐赫爾辛基外館好朋友的強力應援，今年我們特別安排於夏天舉辦，透過「音樂」、「美食」及「文化」三部曲，一步步抓住芬蘭人的心，帶著強力的台灣國家隊，再次將「F:F:F台芬文化節」這個品牌介紹給芬蘭，讓他們感受台灣土地的溫暖及力量。

外交部長林佳龍致詞時表示，台灣跟芬蘭都是自由民主的國家，擁有多元文化且彼此欣賞，芬蘭有許多事情很值得學習，像是全社會防衛韌性的重視，及芬蘭身為重金屬音樂的重鎮，在音樂的發展上也很值得朝聖及交流，林佳龍強調，希望持續「以文化做外交基礎，讓自由的人彼此相愛。」

原住民族委員會主委曾智勇表示，台灣要有原住民元素才會完整，過去原住民表演者大多在南島語系的國家，比較沒有機會到歐洲，這次是很難得的機會，希望藉由DJ汝妮的表演，吸引更多人來到台灣，了解台灣原住民。

芬蘭商務辦事處副代表Jere Tala致詞時也說道，第一屆「F:F:F台芬文化節」透過音樂打破北歐寂靜的夜晚，讓芬蘭感受到台灣的重金屬音樂，今年擴大舉辦，不只加入台灣獨立音樂、電子樂，更有市集攤位，期待下次可以將臭豆腐帶到赫爾辛基。Jere Tala補充，他很喜歡台灣的搖滾樂，去年第一次去到大港開唱，芬蘭樂團Käärijä也受邀參與演出，現場看見熱情的台灣樂迷與芬蘭朋友一起同歡，感到很開心。最後，Jere Tala提及，20年前大港開唱是個小小的音樂祭，但現在已經是亞洲矚目的盛會，「F:F:F台芬文化節」也擁有同樣的DNA，未來將逐漸茁壯，成為芬蘭最重要的台灣音樂及文化活動之一。

駐芬蘭大使林昶佐在影片中提到，芬蘭時常有泰國、日本及韓國亞洲市集，但長年都沒有台灣市集，這次F:F:F台芬文化節舉辦芬蘭有史以來第一次台灣主題市集，感到非常的榮幸。林昶佐也提到，台灣在外交上有許多困境，但也因為如此，讓我們在外交上更具創意，去年F:F:F台芬文化節在網路、媒體帶來許多迴響，甚至在美國造成了病毒式傳播，這是傳統外交工作上很難想像的盛況，也提供了過去因政治因素無法參加台灣活動的政界朋友、使節一個與台灣交流的場合。

記者會開場演出的DJ汝妮，從花蓮的山海出發，透過古調、舞蹈與當代電子音樂的交織，邀請大家一起感受這座島嶼所孕育的生命力。受訪時她也提到，先前參與2024巴黎文化奧運，深刻感受音樂無國界，即便語言不同，大家的身體還是會隨著音樂擺動，這次「F:F:F台芬文化節」，期待透過音樂讓芬蘭朋友認識台灣多元文化，感受到台灣這座島嶼的魅力。

百合花分享，這次特別邀請北管樂手一起前往芬蘭，將台灣本土金屬樂帶到北歐，並演出歌曲〈緊中冷〉，奕碩表示，這首歌是十年前在芬蘭創作並首次發表，有種帶歌曲回到出生地的感覺，曾在芬蘭待過一年的奕碩更表示，這次希望帶團員一起體驗芬蘭的卡拉OK、桑拿及連鎖二手店，感受芬蘭魅力。

美秀集團接著分享，剛結束十周年專場，他們將帶著在家鄉充滿的電力前往芬蘭，帶來精彩演出。團員婷文提及，一直對北歐國家的印象是冷冽及金屬樂，美秀集團代表的是南島國家、台灣南部的熱情，很期待兩種不同的風格的音樂，碰撞在一起所擦出的火花。出身嘉義並與剛與知名YouTuber陪沈團合作拍片的美秀集團，被主持人問到家鄉美食時，他們馬上大聲回答：「雞肉飯！」但被追問口袋名單時，團員冠佑語帶保留，呼籲大家吃離家最近的雞肉飯就好。

有著「小吃界光明燈」之稱的陪沈團訪談時表示，希望可以跟芬蘭人推薦許多台灣美食，包含台式早餐、代表台灣語言的珍珠奶茶，及考量到芬蘭人重視社交距離，也很推薦一人一鍋的小火鍋。沈也提到，她對芬蘭黑香腸很感興趣，如果可以交換，希望用台灣的大腸包小腸跟芬蘭的黑香腸交換，代表台芬關係「長長久久」。

由文總主辦，外交部、原住民族委員會指導的「F:F:F台芬文化節」將於2026年7月11日在芬蘭赫爾辛基納林卡廣場登場，特別感謝中華電信、富邦金控、星宇航空、台南市政府、台灣農林的大力支持，期待此次活動將台灣的多元文化帶入芬蘭，讓北歐感受到滿滿台式魅力，更多資訊請上官方Instagram（https://www.instagram.com/fffest.tw/）查詢。