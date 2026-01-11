文總春節特別節目開錄 笑聲陪觀眾守歲迎新年

由文化總會製作，三立電視與公視台語台首播的春節特別節目《2026 WE ARE 我們的除夕夜》，日昨於台北流行音樂中心熱鬧開錄。今年節目規模再升級，集結十大主題單元、卅二組藝人、四十七位運動選手與超過六百位青年學子，從音樂、綜藝到跨界演出一次到位，橫跨不同世代，將從二月十六日除夕晚間八點起，陪伴觀眾一路守歲迎馬年新年。

其中最「道地」、最有笑點的單元，非《WE ARE綜藝夜總會》莫屬。今年再度推出加強版，由許效舜、苗可麗聯手主持，兩人憑藉多年累積的喜劇現場功力，妙語如珠、即興互動不斷，成功串起整段演出節奏，笑聲幾乎沒停過。這段除夕大秀融合「賀歲喜氣」與「台味歌廳文化」，讓觀眾彷彿一秒走進七十、八十年代熱鬧非凡的歌廳現場。歌唱陣容同樣誠意滿滿，邀請到三位實力派歌手輪番登台，包括在金鐘獎舞台表現驚豔的羅時豐、戲劇與歌唱雙棲的孫淑媚，以及能歌善舞、舞台魅力十足的李千娜。每一段演出皆為藝人量身打造，搭配專業舞蹈團隊共同演出，歌、舞、秀一次到位，舞台張力爆表。

《WE ARE綜藝夜總會》主題不只唱經典、拚歌藝，更加入訪談、即興互動與喜劇橋段，讓整場演出充滿人情味與年節熱鬧感，也成功把「除夕夜一定要全家一起看」的氛圍拉到最滿，成為今年《WE ARE》最具娛樂感、最容易讓人邊看邊笑的亮點單元。苗可麗與許效舜一登場便互虧鬥嘴，迅速炒熱現場氣氛，合唱〈雙人枕頭〉掀起首波高潮。隨後羅時豐接力登台，連唱兩首、魅力全開，還被許效舜笑虧「馬年卻一直叫牛唱歌」。去年因金鐘表演成為「流量王」的他，羅時豐人氣持續攀升，變成「六塊肌歐巴」，成功吸引大量年輕觀眾，他也自嘲走老運、宛如有福報。接著台語金曲環節接連登場，李千娜賣力演唱〈心花開〉，羅時豐、孫淑媚與苗可麗合唱〈海波浪〉引爆全場；孫淑媚更帶舞群演出〈心愛的別走〉，最後以五人大合唱〈無言的結局〉完美收尾。

《島嶼四季交響》主題今年直接祭出「男神集合」陣容，集結Bii畢書盡、Feng Ze邱鋒澤、Wayne黃偉晉、Ray黃霆睿四位帥度、唱功、人氣通通在線的一線男神，陪觀眾一起圍爐迎新年。無論是深情獨唱，還是除夕夜限定的夢幻合體共演，四人帥氣同框演出，也展現與過往截然不同的舞台魅力，堪稱今年除夕夜最養眼、最有感覺的男神級演出。