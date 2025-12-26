文總春節特別節目首波陣容曝光 天后合體日本神祕嘉賓

徐懷鈺首次登上《WE ARE》舞台，將攜手日本神祕嘉賓演出。（圖／文總提供）





春節特別節目《2026 WE ARE 我們的除夕夜》（下稱《WE ARE》）今（26）日公布首波卡司名單，集結Marz23、李聖傑、黃妃、徐懷鈺、卜學亮、畢書盡、《大嘻哈時代2》總冠軍阿跨面，以及連續四年接下主持棒的Sandy吳姍儒等跨界演出陣容，規劃10個主題單元、32組藝人、47位運動選手、超過600位青年學子，陪伴全家大小一起守歲迎新年。

春節特別節目《2026 WE ARE 我們的除夕夜》公布首波卡司名單。（圖／文總提供）

節目開場安排氣勢磅礴的台灣饒舌與金曲歌后黃妃夢幻共演，美麗本人擔任開場嘉賓串聯段落節奏，卜學亮、阿跨面、草屯囝仔接力登台，攜手孕育許多嘻哈音樂人的台大嘻研社、政大黑人音樂社，以及新竹青年國樂團、SIBONGIE 嬉班子樂團，共同展現突破框架界限的台饒能量；接著帶領觀眾沉浸回憶漩渦「玉女時代」，由兩大玉女掌門人方季惟、陳明眞領銜演出，透過精心打造的懷舊場景與氛圍，回到那段純真幸福的時光。

深受全家大小喜愛的KTV段落，由李聖傑、艾薇、柏霖PoLin、閻奕格擔任白金級導唱，獻上一首接一首的男女對唱金曲，讓觀眾在吃完年夜飯後，一起高歌熱唱、消耗熱量；顏值與唱功兼具的畢書盡、邱鋒澤、黃偉晉、黃霆睿，也將結合島嶼四季變換和紙雕藝術等視覺設計，與交響樂團共同譜出福爾摩沙的壯闊之美。

呼應全民運動風氣提升，及台灣選手在國際賽事上屢創佳績，《WE ARE》特別規劃Marz23、徐展元帶領運動小將登台，接受全民的歡呼與喝采，以熱血激昂的歌曲，炒熱年夜飯桌上的氣氛。至於每年觀眾引頸期盼的「國際共演」，則由首次登上《WE ARE》舞台的徐懷鈺，攜手日本神祕嘉賓，帶來跨世代、跨樂種，最驚喜華麗的盛大演出。

本次主視覺邀請屢獲紐約ADC、iF設計獎、金點設計獎、亞洲最具影響力設計獎等國際大獎肯定的設計師何庭安操刀，以放射狀光芒作為主要風格，取用活力氣氛的亮橘色，並將「WE ARE」字樣重新組合，衍生出不斷奔騰的馬年角色，共同構成歲末年終的一道嶄新光芒，一掃過去整年累積的疲勞與陰霾，照耀著團結一致、充滿熱情的台灣。文總春節特別節目《2026 WE ARE 我們的除夕夜》將於2026年2月16日晚間8時播出至翌日0時。



