文總春節特別節目 開錄

由文化總會製作，三立電視與公視台語台首播的春節特別節目《2026 WE ARE我們的除夕夜》，日前於台北流行音樂中心熱鬧開錄。今年節目規模再升級，集結十大主題單元、卅二組藝人、四十七位運動選手與超過六百位青年學子，從音樂、綜藝到跨界演出一次到位，橫跨不同世代，將從二月十六日除夕晚間八點起，陪伴觀眾一路守歲迎馬年新年。

其中最「道地」、最有笑點的單元，非《WE ARE綜藝夜總會》莫屬。今年再度推出加強版，由許效舜、苗可麗聯手主持，兩人憑藉多年累積的喜劇現場功力，妙語如珠、即興互動不斷，成功串起整段演出節奏，笑聲幾乎沒停過。這段除夕大秀融合「賀歲喜氣」與「台味歌廳文化」，讓觀眾彷彿一秒走進七十、八十年代熱鬧非凡的歌廳現場。歌唱陣容同樣誠意滿滿，邀請到三位實力派歌手輪番登台，包括在金鐘獎舞台表現驚豔的羅時豐、戲劇與歌唱雙棲的孫淑媚，以及能歌善舞、舞台魅力十足的李千娜。每一段演出皆為藝人量身打造，搭配專業舞蹈團隊共同演出，歌、舞、秀一次到位，舞台張力爆表。