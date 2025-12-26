文總春節節目卡司曝光！天后合體「日大咖神秘嘉賓」演出
[FTNN新聞網]記者吳雨婕／綜合報導
文化總會製作、三立電視與公視台語台首播的春節特別節目《2026 WE ARE 我們的除夕夜》（下稱《WE ARE》），於今（26）日公布首波夢幻卡司名單，包含Marz23、李聖傑、黃妃、徐懷鈺、卜學亮、畢書盡，以及由連4年接下主持棒的Sandy吳姍儒等跨界演出陣容，規劃10個主題單元、32組藝人、47位運動選手、超過600位青年學子，陪伴全家大小一起守歲迎新年。
《WE ARE》節目開場安排台灣饒舌與金曲歌后黃妃夢幻共演，美麗本人擔任開場嘉賓串聯段落節奏，卜學亮、阿跨面、草屯囝仔接力登台，攜手孕育許多嘻哈音樂人的台大嘻研社、政大黑人音樂社，以及新竹青年國樂團、SIBONGIE 嬉班子樂團，共同展現突破框架界限的台饒能量；接著帶領觀眾沉浸回憶漩渦「玉女時代」，由兩大玉女掌門人方季惟、陳明真領銜演出，透過精心打造的懷舊場景與氛圍，回到那段純真幸福的時光。
呼應全民運動風氣提升，及台灣選手在國際賽事上屢創佳績，《WE ARE》特別規劃Marz23、徐展元帶領運動小將登台；至於每年觀眾期待的「國際共演」，則由首次登上《WE ARE》舞台的徐懷鈺，攜手日本神祕嘉賓，帶來跨世代、跨樂種的演出。《2026 WE ARE 我們的除夕夜》將於2026年2月16日晚間8時播出至翌日0時，播出頻道包含三立都會台、三立台灣台、公視台語台、中華電信MOD、Hami Video、LINE TODAY、文總YouTube等平台；國際影音平台TaiwanPlus也將同步以英語字幕向全世界觀眾播送，更多演出陣容與節目資訊，將陸續公布於文化總會粉絲專頁。
