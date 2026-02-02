文總設計小物「碗安台灣」 新春限定版開賣

記者劉昕翊／綜合報導

「馬尼滾滾來，好運連連到！」去年底開賣的文化總會年度設計小物「碗安台灣」火速完售後受到各界不斷敲碗；今年，文總於農曆年前再推出「2026新春限定版」，即日起線上開賣，將祝福送向民眾。

文總表示，此次加碼推出的碗安台灣「2026新春限定版」為100％臺灣設計、臺灣製造，且直徑20cm、深9cm的超霸氣尺寸，不只裝得下民眾的早、午、晚餐加宵夜，更裝得下一整年的喜怒哀樂與澎湃鬥志。

另外，碗裡不只裝美食，文總還特別準備一袋「馬尼好運骰子」，通透紅潤的特製骰子，不只喜氣，更是「紅上加紅」，再搭配印有奔騰駿馬的束口袋，讓馬尼和好運向民眾狂奔而來。碗安台灣「2026新春限定版」自用好，送禮好，送外國朋友更是「臺味」加倍，邀請民眾踴躍購買，將滿滿的福氣與好運收入囊中。

文總於農曆年前再推出碗安台灣「2026新春限定版」，即日起線上開賣。（取自中華文化總會臉書）

此次碗安台灣「2026新春限定版」文總還特別準備一袋「馬尼好運骰子」，再搭配印有奔騰駿馬的束口袋，讓馬尼和好運向民眾狂奔而來。（取自中華文化總會臉書）