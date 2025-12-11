文總邀日本青森燈籠職人來台 作品台灣燈會亮相

（中央社記者王寶兒台北11日電）青森睡魔祭是日本著名活動，文總邀請專門製作「睡魔燈籠」職人跨海來台，取材嘉義縣配天宮的樸仔媽、千順將軍、山軍尊神虎爺公創作，作品將在台灣燈會亮相。

中華文化總會今天發布新聞稿表示，青森睡魔祭作為日本東北3大祭之一，以巨型人偶花燈「睡魔」在夜間遊行的磅礴場面聞名，每年吸引上百萬國內外旅客前往朝聖。去年首次展出以「台灣媽祖」為主題的睡魔燈籠，由睡魔師諏訪慎與旅居青森的台灣作家下町貴族共同創作。

文總為深化台日交流，將在明年3月舉辦「2026台日友好 青森睡魔抵嘉」，邀請睡魔師諏訪慎與林廣海訪台創作，除作品將結合台灣在地宗教信仰外，也會有青森睡魔祭核心陣容來台遊行演出。

文總秘書長李厚慶表示，從311東日本大地震到每一次的彼此救助與支援，台日始終以行動互相扶持，日前青森發生規模7.5地震，台灣媒體和民眾都非常關注，就像關心自己的家人朋友那樣。

李厚慶引述青森市長西秀記日前發言：「青森與台灣距離近、關係穩定，是值得合作的夥伴。」李厚慶說，台日關係從官方到民間都相當緊密，這樣珍貴的關係需要細膩經營，因此文總期許善用自身角色，透過文化交流方式，深化與日本的長期友誼。

文總將串聯地方社團參與睡魔燈籠糊紙作業，邀請嘉義縣永慶高中加入睡魔團隊夜間遊行，同時推出日本職人手工製作、限量100盞的「台日友好燈籠」，並保留可自由題字的空間，讓民眾留下想說的祝福。

文總主辦「2026台日友好 青森睡魔抵嘉」將於台灣燈會登場，展出期間為明年3月3日至15日；限量100盞的「台日友好燈籠」，每盞新台幣1萬2000元，即日起開放民眾認購，詳情可查詢文總官網。（編輯：張雅淨）1141211