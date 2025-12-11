文總邀睡魔師打造媽祖花燈 重現日本青森祭典

記者黃朝琴／臺北報導

「2026臺日友好，青森睡魔抵嘉」明年3月3至15日將於臺灣燈會亮相，文化總會邀請日本青森知名睡魔師諏訪慎與林廣海，首次跨海來臺現地創作大型睡魔燈籠，取材嘉義縣配天宮樸仔媽、千順將軍、山軍尊神虎爺公，更有青森睡魔祭核心陣容來臺遊行演出，以高規格重現日本東北三大祭的磅礴氣勢。

文總秘書長李厚慶表示，文總期許透過文化交流，深化與日本長期友誼。「青森睡魔」來臺創作不僅體現文化交流，更是日本職人親手為臺灣打造的祝福，文總串連地方社團參與「睡魔燈籠」糊紙作業，邀請嘉義縣永慶高中加入睡魔團隊夜間遊行，同時推出日本職人手工製作、限量100盞的「臺日友好燈籠」，並保留可自由題字的空間，讓民眾留下想說的祝福，遠道而來的青森睡魔師，更將這份情誼再深化為真實可見的光影。

作為日本東北三大祭之一，青森睡魔祭以巨型人偶花燈「睡魔」在夜間遊行的磅礴場面聞名，每年吸引上百萬國內外旅客朝聖。去年首次展出以「臺灣媽祖」為主題的睡魔燈籠，由知名睡魔師諏訪慎與旅居青森的臺灣作家下町貴族共同創作。

文總在此基礎舉辦「2026臺日友好，青森睡魔抵嘉」，寫下睡魔祭在亞洲進行的海外大型創作首例，更是睡魔暨大英博物館後，睽違25年再次跨海展出，作品結合臺灣在地宗教信仰，取材嘉義縣配天宮的樸仔媽、千順將軍、山軍尊神虎爺公，象徵跨越國界的信仰與文化交會，臺日文化在光影中相互輝映。

為呈現最原汁原味的青森睡魔祭，這次睡魔燈籠除了靜態展出，更將參與臺灣燈會遊行，邀請青森睡魔祭遊行中的核心陣容來臺演出，包括伴奏樂隊「睡魔囃子」、燈籠旁的舞者「跳人」和負責拉動燈籠的「曳き手」，以最高規格重現青森夏日祭典的壯闊能量，在嘉義縣即可感受日本百年祭典的熱鬧與感動。

文總特別推出象徵開運與祝福、限量100盞的「臺日友好燈籠」，每盞1萬2千元，即起開放民眾認購（https://www.gacc.org.tw/TW/sponsor-us/21），題字內容可自由發揮，不限日文、漢字、臺灣華文或英文，字數限制為單行8字內、雙行共10字內。燈籠將於3月3至15日臺灣燈會期間展示，代表百份跨越國界的祝福與心意，與青森睡魔一同照亮嘉義縣夜空。

活動將安排青森睡魔祭相關團隊與在地學校、社團進行交流，透過工作坊與糊紙技藝示範，帶領民眾認識睡魔文化並參與創作。此外，嘉義縣永慶高中也將參與遊行，與睡魔團隊聯手拉動燈籠，燈會遊行開放民眾參與，體驗日本傳統祭典中的特殊舞蹈。

「2026臺日友好，青森睡魔抵嘉」明年3月3至15日將於臺灣燈會亮相。（文總提供）

2024年《大海的守護神 天妃》／諏訪慎／睡魔愛好會（下町貴族提供）

2022年《土岐元貞 豬鼻山的勇名》／林廣海／日本通運睡魔實行委員會。（下町貴族提供）

青森睡魔祭參觀人潮（下町貴族提供）

青森睡魔祭遊行的核心陣容，燈籠旁的舞者「跳人」。（下町貴族提供）

青森睡魔祭遊行的核心陣容，伴奏樂隊「睡魔囃子」。（下町貴族提供）