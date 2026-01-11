文總除夕大秀《WE ARE》開錄 邱鋒澤談陳零九曝五堅情現況

邱鋒澤（右1）透露私下仍有跟陳零九聯繫。（圖／文總提供）

文化總會春節特別節目《2026 WE ARE 我們的除夕夜》10日於台北流行音樂中心盛大開錄。今年再度由吳姍儒擔綱主持，亮點單元《WE ARE 綜藝夜總會》由許效舜、苗可麗聯手坐鎮，融合經典台味歌廳文化，與金曲歌王羅時豐、孫淑媚及李千娜帶來精彩歌舞。羅時豐更展現「六塊肌歐巴」魅力，與李千娜、孫淑媚輪番獻唱〈心花開〉、〈海波浪〉等名曲，即興笑料與人情味交織，將除夕氛圍拉到最滿。

許效舜也提到過去跟曹西平同台的時候，對方總是很活潑、熱情，「曹大哥是很開朗的人，他在節目上都很好啊，一直『醜八怪』『醜八怪』，我現在好像都還能聽到他的聲音，唉，真的都要珍惜」。苗可麗則是憶及去年離世的母親，與許效舜雙雙體悟「珍惜當下」的重要。

另一大看點為《島嶼四季交響》，祭出「男神集合」陣容，集結畢書盡、邱鋒澤、黃偉晉、黃霆睿四位人氣歌手。四人分別代表四季，與交響樂團跨界演出，畫面被讚「太犯規」。此外，陳零九去年因為閃兵，宣布暫停演藝圈工作，連帶五堅情也進入休團，對於2026能否合體？邱鋒澤坦言：「走一步看一步，我們暫時都專注在solo上。」透露私下仍有跟陳零九聯繫，「他很好啊，就很好」。

《WE ARE 綜藝夜總會》單元，由許效舜、苗可麗聯手坐鎮。（圖／文總提供）

