文總首推艋舺青山宮170周年聯名香火袋 青山王、北港媽大讚：「很喜歡！」

【警政時報 司徒／臺北報導】由文化總會主辦、艋舺青山宮共同主辦的2025萬華大鬧熱，即將於11/29-12/6熱鬧登場，為歡慶青山王渡台第170次生日，文總今（2025）年特別邀請設計師林佳齡Misc操刀「艋舺青山宮X北港朝天宮聯名香火袋」，設計青山王、北港媽祖兩位神明的雙面香火袋，紀念這場極具代表性的神明級相聚，並為青山宮170周年及艋舺大拜拜一系列活動揭開序幕。

設計師林佳齡Misc操刀「艋舺青山宮X北港朝天宮聯名香火袋」。(圖/文總 提供)

文總表示，今年適逢艋舺青山宮170周年，青山王將與好朋友北港媽祖再度迎來神明級聚會，今年北港媽祖將於11月29日來到萬華，青山王將親自到火車站迎接媽祖並展開繞境，最後於龍山寺相聚，復刻1917年兩位神明相聚的經典畫面。為一起慶祝青山王渡台第170次生日及難得的相聚，文總特別邀請好仙出品創辦人及藝術總監林佳齡Misc操刀設計香火袋。Misc以跨越設計、靈性與敘事的多重身份活躍於創作領域，曾獲金鐘獎美術設計獎、金點設計獎等肯定，今年更以《2024龍年眾神曆》榮獲日本 Good Design Award。

設計師林佳齡Misc：聯名香火袋設計，特別以青山靈安尊王與北港媽祖為雙主視覺，一剛一柔的意象以雙面對望呈現。(圖/文總 提供)

林佳齡Misc提到，過去曾參與過幾次艋舺青山王文化祭，今年也剛從北港朝天宮走訪回來，覺得很有緣份，很開心可以一起參與這場盛事。這次聯名香火袋設計，特別以青山靈安尊王與北港媽祖為雙主視覺，一剛一柔的意象以雙面對望呈現，象徵陰陽調和與南北共振的守護意涵，色彩上大膽捨棄傳統金紅色系，以新穎的配色重新詮釋，使符袋在保有神聖莊嚴的同時，更貼近當代美感與生活場景，自然融入信徒與收藏者的日常之中。林佳齡Misc補充，這次是平安符首次以真空封裝呈現，象徵將祝福「密封」保存，拆封的瞬間，不僅是開啟一枚平安符，更像親手啟動一場祈願儀式，而這份設計不只是符袋，更是以現代視覺語言傳遞的祝福，延續傳統信仰的敬意，同時為信仰物件開啟新的觀看方式與時代詮釋。最後Misc提及，香火袋設計圖初稿完成後，特別擲筊連線請示青山王、媽祖兩位神明，得到媽祖希望形象能更溫柔、秀氣一點的答覆後進行修改，很開心最終成品兩位神明都表示：「很喜歡！」

文總秘書長李厚慶說道，艋舺大拜拜不只是台北三大廟會之一，更是萬華一年一度重要的慶典。(圖/文總 提供)

文總秘書長李厚慶說道，艋舺大拜拜不只是台北三大廟會之一，更是萬華一年一度重要的慶典，大拜拜過去多為當地人參與，自2020年起，文總透過文化參與的方式，一起讓更多人知道這個極具意義的活動及這個美麗的城區，並在這幾年，看到越來越多年輕人走進萬華，以不同視角重新認識並認同這個地方，身為萬華人覺得很感動也很榮幸。

文總表示，2025萬華大鬧熱時間自下午2點到晚上9點，地點從萬華康定路一直到青山宮，活動涵蓋音樂演出、城市散步、在地市集及講座等，集結李英宏 DJDIDILONG、春艷、someshiit 山姆、趙翊帆、阿夫Suhf、林潔心及That’s My Shhh等17組新世代嘻哈饒舌歌手、逾40組在地店家及多場文化活動，邀請大家一起走進萬華，認識這座擁有百年歷史的老城區。更多資訊請上文化總會與萬華大鬧熱粉絲專頁。

