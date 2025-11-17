文總驚喜加碼！橘色惡魔X翡翠騎士赴嘉義市、屏東台日學子交流

橘色惡魔X翡翠騎士「2025台灣遠征」將前進320+1嘉義市城市博覽會主題館、屏東縣立田徑場。文化總會提供



日本吹奏樂最強東西軍京都橘高校吹奏樂部（下稱橘高校吹奏樂部）、東京農業大學第二高等學校吹奏樂部（下稱農大二高吹奏樂部），將於12月來台展開「2025台灣遠征」系列活動，主辦單位文化總會今（17）日驚喜加碼宣布，除了日前公布的三場售票公演，兩校將分別前往320+1嘉義市城市博覽會主題館（嘉義市政府北棟大樓預定地）、屏東縣立田徑場，與在地學子帶來台日交流演出，以能量滿滿的音樂吹響台日友誼。

「2025台灣遠征」系列活動，橘色惡魔和翡翠騎士將以超過250人的豪華編制重返台灣，獻出日本行進管樂史上首次夢幻共演，文總說，台北和平籃球館、高雄衛武營音樂廳和嘉義市文化局音樂廳三場售票公演之外，橘高校吹奏樂部將於12/20前往屏東縣立田徑場，與屏東女中儀隊、南榮國中行進管樂隊及美和科技大學熊鷹儀隊交流演出，想起上次來台和在地學生交流的回憶，學生們笑著表示：「雖然語言不通，但心意能通，非常開心！」

文總說，農大二高吹奏樂部預計於12/21登上「2025嘉義市國際管樂節」音樂廳舞台（門票12月初啟售），演出結束後，學生們將移動至「320+1嘉義市城市博覽會主題館」（嘉義市政府北棟大樓預定地）進行快閃演出，透過音樂帶來更多跨文化交流的感動，感謝熱情支持兩校的朋友，320+1嘉義市城市博覽會主題館（嘉義市政府北棟大樓預定地）、屏東縣立田徑場的兩場演出，開放民眾免費入場欣賞，期待台日友情長長久久。

橘色惡魔與翡翠騎士來台系列活動「2025台灣遠征──吹響友誼，舞動青春」，由玉山銀行、玉山文教基金會與文化總會共同邀請，將於12月在台北、嘉義市、高雄、屏東規劃五場演出與台日學子交流等活動。12/20橘色惡魔屏東演出詳細資訊請洽屏東縣政府；12/21翡翠騎士「320+1嘉義市城市博覽會主題館」（嘉義市政府北棟大樓預定地）快閃演出，詳細資訊請洽嘉義市政府。

文總提醒，兩校共演的12/19台北和平籃球館門票現正熱售中，一次購票雙重滿足！特別提供玉山銀行卡友95折購票優惠，並可使用文化幣折抵票價，邀請大家一起到場見證熱血壯觀的行進管樂大共演，更多資訊請持續鎖定文化總會粉絲專頁。

