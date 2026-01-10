文總《WE ARE》再陪除夕夜 打造跨世代團圓舞臺

主持人苗可麗、吳姍儒Sandy (文總提供)

主辦單位文化總會秘書長李厚慶致詞 (文總提供)

文總春節特別節目《2026 WE ARE 我們的除夕夜》第一波卡司 (文總提供)

文總春節特別節目《2026 WE ARE 我們的除夕夜》第二波卡司 (文總提供)

表演團體HUR+ (文總提供)

表演團體ARKis (文總提供)

文總春節特別節目《2026 WE ARE 我們的除夕夜》記者會大合影 (文總提供)

中華文化總會製作的春節特別節目《2026 WE ARE 我們的除夕夜》舉辦錄前記者會，正式公布今年節目內容與演出陣容。文化總會表示，今年節目共規劃10個主題單元、32組藝人、47位運動選手與超過600位青年學子參與，延續以除夕夜為核心、打造全民共享的年度文化盛事。

《2026 WE ARE 我們的除夕夜》由文化總會製作，持續以「9歲到99歲都能產生共鳴」為節目核心，從音樂、綜藝到文化意象全面出發，挑戰大型除夕節目的想像邊界。連續四年擔任主持的吳姍儒（Sandy），以及演出藝人苗可麗、ARKis、HUR+也一同出席記者會，提前為節目暖身。

文化總會秘書長李厚慶表示，《WE ARE》絕非單純將藝人湊在一起的「拼盤式」演出，而是以「全家人在除夕夜團聚時能一起看」為出發點，為每一段表演重新量身設計。他強調，今年節目同樣主打跨世代、跨曲風，觀眾將能在舞臺上看到熟悉的藝人展現前所未見的樣貌，「做大家過去沒看過的事情」。

李厚慶秘書長指出，《WE ARE》的舞臺其實也記錄著臺灣每一年的共同記憶，今年特別邀請在國際賽事上發光發熱的運動小將登臺，希望在除夕圍爐的時刻，帶領全臺觀眾一起回顧這些榮耀身影，感受屬於臺灣的驕傲時刻，並再次體會「臺灣真的不簡單」。

節目開場將以氣勢磅礴的臺灣饒舌結合金曲歌后黃妃的夢幻共演揭幕，並由美麗本人擔任開場嘉賓串聯段落節奏，卜學亮、阿跨面、草屯囝仔接力登臺，為除夕夜揭開最熱鬧的序幕。

隨後登場的「綜藝夜總會」單元，將由許效舜與苗可麗攜手主持，並邀請羅時豐、孫淑媚、李千娜助陣演出，重現經典綜藝的歡樂氛圍；「玉女時代」單元則由方季惟、陳明真領銜，喚起跨世代的青春回憶。

去年深受觀眾喜愛的KTV段落今年再度回歸，由李聖傑、艾薇、柏霖PoLin、閻奕格接力獻唱男女對唱金曲，讓年夜飯後的客廳化身全家人的KTV包廂。

李厚慶秘書長也提到，文化總會打造這場除夕盛宴，不只希望凝聚臺灣人，更期待讓世界看見臺灣。今年除了延續國際共演傳統外，特別邀請歌手徐懷鈺攜手日本神祕嘉賓跨海合作，期盼透過《WE ARE》的舞臺，向世界傳遞臺灣的文化故事與熱情。

此外，Marz23將率領在國際賽事屢創佳績的臺灣運動小將帥氣登場；AKB48 Team TP、ARKis、HUR+、VERA則將從80年代一路跳到現代，重現除夕夜最熟悉的「舞曲大帝國」。日本樂團FLOW也將與icyball 冰球樂團帶來熱血沸騰的國際共演。

節目尾聲，將由魏如萱化身深夜DJ，以「心情點播」的方式，陪伴電視機前的觀眾迎向嶄新的一年，為《2026 WE ARE 我們的除夕夜》畫下溫柔而有力量的句點。