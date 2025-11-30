文總《匠人魂》揭露飛天遁地電信匠人 捍衛全台每格訊號的守護者！
文總《匠人魂》第60集「電信匠人」，拍攝飛天遁地的電信匠人。（圖片來源／文化總會）
登高攀爬檢修電桿，深入地底逡巡管道，從人孔蓋向上遙望穹頂的光亮就是他們的一方天地。從我們無可取代的即時聯繫，到現代人最感療癒的刷新社群媒體，與通訊網路共度的日日夜夜全都仰賴著他們才得以實現。文化總會11月28日推出全新一集《匠人魂》，本集主題「電信匠人」，開宗明義要為觀眾介紹這些台灣的雲端守護者──中華電信工務人員。
在人潮車流交錯的城市下方，通訊電纜如同社會的神經系統默默運作。中華電信高雄營運處副總經理孫堂霖身著安全裝備，與同仁深入人孔管道維護著這道從台灣通往全世界的橋樑。第一天上工就拿起圓鍬與十字鎬成為管道班的一員，從基層一路走來，他已在中華電信服務了 46 年，被同仁稱為「線路博士」。
中華電信有一個做了46年的傳奇「線路博士」
出身高雄彌陀的他，由於父親早逝、家境清苦，為了分擔家計，孫堂霖國中畢業就考入電信建教班，並於1979 年分發至交通部電信總局高雄電信局。他以紮實的訓練累積專業能力，從線路查修、纜線工程到機房與維運系統無一不精。常戲稱自己是「技術癡」的他，認為只要是能藉由改善技術而達成的目標都不是難事，訣竅在於如何突破現況並逐一整合。
線路工程常面臨狹窄管道內的缺氧與沼氣中毒等危險，中華電信也因此建立了一套完整的安全作業流程。而從作業人員的安全昇華至對全體用路人的關懷，針對人孔蓋施工所造成路面不平的問題，孫堂霖曾組成了研發團隊，藉由「人孔微創啟閉工法」來大幅縮短工時、節省成本，更讓完工後的路面恢復平整，提高用路安全。
隨著國家發展的推進，新建設與既有線路重疊的情況愈發頻繁，孫堂霖以國道7號與多座捷運站工程為例，帶領團隊主動提出整合方案，減少線路遷移、降低成本與工期。他從撥接電話、ADSL 到光纖時代一路見證技術演進，笑稱「網速是嗎啡，讓人欲罷不能。」認為這些技術上的升級既是挑戰、也是種機會。
今年嘉南地區受丹娜絲颱風重創的挑戰
他亦負責建置110報案系統自動定位功能，讓勤務指揮系統能即時顯示報案位置，大幅提升警政與救援效率。
這些年大家常說的「韌性」，對中華電信而言，代表著每一個決策都需有至少5個可行性為99.9999%的備案才可付諸行動。為達成全台各地皆不再有「通訊孤島」的目標，他與同仁從海纜搶修到離島升級從不缺席。面對極端氣候隔絕偏鄉對外通訊的災情頻傳，中華電信以嶄新的分層備援機制重建通訊韌性。今年嘉南地區受丹娜絲颱風重創、逾兩千支電桿損毀時，孫堂霖更親領團隊跨區支援，除了提升當地的搶修助力，更能磨練出未來前線人員即戰力。
於職涯旅程中多次完成「不可能的任務」，回望這趟成為電信匠人的旅程時，孫堂霖表示，藉由各方面的專家內部分工與跨領域協作，才能成就台灣如此健全的通訊環境。如今他所帶領的團隊有七成是新血，他投入時間建立資料庫、傳承經驗，希望每位穿上工作服的同仁，都能以專業與自信守護台灣的每一條通訊線路。
文總表示，《匠人魂》第60集「電信匠人」，已於2025年11月28日早上8點，在文總FB、YouTube及IG首播，感謝中華電信、彰化銀行的支持，每次與家人親友的聯繫，每則連接世界脈動的即時新知，都有我們齊心同行
