文總「好柿馬上花生」紅包袋 即起開放預購

記者劉昕翊／綜合報導

迎接新的一年，文化總會今（8）日在臉書公布，在pinko平台推出「好柿馬上花生紅包袋」，結合可愛諧音與圖案，盼讓民眾天天都有好事發生；紅包袋即日起開放預購。

2025年，從星盤裡來看，是個劇烈變動的1年，當還在為去年發生的事心有餘悸時，2026年全新改變與挑戰即將到來。今年，文總決定推出「好柿馬上花生」紅包袋，不僅融入臺灣國語諧音及馬背著花生、柿子的圖案，更加上局部燙銀、螢光特色印刷，喜氣中帶點搞怪，讓大眾2026年即便遇到許多挑戰也不怕。

文總指出，新的一年，將用滿滿的可愛陪伴大眾，「好柿馬上花生」紅包袋送禮自用兩相宜，寬度18公分、高度9公分；每份3入180元，即日起開放預購，祝福大眾新的一年可以「好柿馬上花生」。

文化總會今（8）日在臉書公布，在pinko 平台推出「好柿馬上花生紅包袋」。（取自中華文化總會臉書）

「好柿馬上花生」紅包袋不僅融入臺灣國語諧音及馬背著花生、柿子的圖案，更加上局部燙銀、螢光特色印刷，喜氣中帶點搞怪。（取自中華文化總會臉書）