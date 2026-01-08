文總「好柿馬上花生」紅包 預購開跑

文：記者劉昕翊

迎接新的一年，文化總會昨日在Pinkoi平臺推出「好柿馬上花生紅包袋」，結合可愛諧音與圖案，盼讓民眾天天都有好事發生；每份3入180元，即日起開放預購，祝福民眾新的一年「好柿馬上花生」。

文總「好柿馬上花生」紅包袋，不僅融入臺灣國語諧音及馬背著花生、柿子的圖案，更加上局部燙銀、螢光特色印刷，喜氣中帶點搞怪，讓民眾2026年即便遇到許多挑戰也不怕。

（圖：取自中華文化總會臉書）