文總《新活水》帶你瘋玩城南大樂園！ 帶領讀者「好讀」、「好逛」、「好好玩」

「新活水大樂園」展場。（文總提供）

由文化總會發行，創刊將近20年的《Fountain 新活水》（下稱《新活水》），自 2017 年復刊至今正式迎來第50期。在紙本雜誌日漸式微的AI世代，為了迎接此彌足珍貴的里程碑，《新活水》特地打造了一座期間限定的「新活水樂園」，內容包含了自11月20日至30日於文總城南空間的特別紀念展覽，以及將於11月22日於文總和周邊場域熱鬧舉辦的一日市集。文總於今（20）日舉行開展記者會，與各領域的《新活水》之友以及文化界的先進們，一同在這個值得紀念的時間點帶領大家重新回憶起紙本閱讀的珍貴與樂趣。

文總秘書長、同時身為《新活水》發行人的李厚慶笑稱，在數位時代裡堅持製作紙本雜誌是件很「傻」的事，但雜誌獨有的溫度、以及它對於台灣多元文化的推廣能力，卻是其他媒介所望塵莫及，也正因如此，做雜誌同時也是一件非常「浪漫」的事。《新活水》復刊九年，除了深受青年學子的愛戴之外，也陸續榮獲金典獎、金印獎、卓越新聞獎等多項出版大獎的肯定。這也更加證明了，儘管時代不斷變遷，只要堅持做對的事、加上眾人的努力，紙本雜誌的魅力與「文化力」將永不過時。

大合照配合第50期「大貓咪」比出貓耳手勢。（文總提供）

本次活動特別邀請了知名廣播人及作家馬世芳到場共襄盛舉，他表示文總一路演進至今日，能發行出這樣的刊物、甚至邁入第50期，簡直像是掉進一場時空縫隙之中般不可思議。在這樣的時代裡，能聚集如《新活水》般腦中塞滿鬼點子的團隊，製作出如此具有「手感」的雜誌，實為讀者們的幸運。而曾參與過《新活水》不同期數的插畫家洪添賢（Croter）及金獎音樂人柯智豪，也紛紛提起身為創作者，對於AI崛起的憂慮與心得。能有這樣一本雜誌，除了記載著當代脈動，更揭示著人們「該往哪裡去？」的啟發，對於創作者而言，就像是抵抗這種焦慮最有效的良藥。

以《一把青》榮獲金鐘獎戲劇節目新進演員獎，近年曾參與《茶金》、《師大公園地下社會》等優質戲劇，更出版過多本書籍的演員及作家連俞涵，也到場分享了自己過往與《新活水》合作時的趣事及秘辛。她表示因為《新活水》對世界展露的好奇心和各種新的嘗試，每次翻閱時總會有種連血管末梢都跟著溫暖暢通的感覺。她更舉前幾期的「大畫家」為例，由於該期的主角為台灣的代表性畫家陳澄波，所以該期不只是台灣、連在日本關注藝術與文化的民眾之間都相當受歡迎。而在這個百歲的世代裡，「50」才正處於日正當中的階段，並期許《新活水》的下一步能越來越精彩。

演員、作家連俞涵。（文總提供）

《新活水》總編輯黃麗群在與現場賓客們介紹活動展覽時說明，整個展場的核心是將平面的雜誌轉化為立體的空間，並讓讀者們藉此能有實際參與一本雜誌的感覺。搭配上第50期雜誌的主題「大貓咪」，不管是實際存在或是神話中的迷人樣貌，這些貓科動物的共通點是時而刁鑽、有時卻又萌又可愛，某方面來說也正體現了台灣人的性格。她更於參展過程中展現其於網路平台上促狹幽默的一面，當場編輯魂發作改起了場館中的錯字，讓在場各位文化人及同業人士無不捧腹大笑。

總編輯黃麗群與李厚慶分享展覽細節。（文總提供）

本次期間限定的展覽中，特地以五大展區來呈現《新活水》歷經創刊、停刊、復刊的文化軌跡與創作能量。其中最吸引人注目的「互動籤詩區」，是從誌復刊50期以來，超過1500篇文章的文字中，挑選出有趣又引人共鳴的金句，讓讀者們能親手抽出專屬自己「活水的話」。而將於本週六（22）盛大舉行的「活水市集」，更是邀請了超過20個出版品牌、獨立書店與創作者共同參與。現場還會有作家、漫畫家、民俗文化工作者等跨界嘉賓駐點互動，要讓民眾感受到源源不絕的活水之力。

迎接《新活水》復刊第50期的到來，同時也展望下一個50期，文總表示本次的「新活水樂園」系列活動，不只是對過去的回望，更是一場對未來的想像，也象徵著《新活水》與台灣文化同行的旅程將繼續前行。感謝一路上支持的讀者，並歡迎各位新夥伴一同欣賞這片堅守創意、捍衛文化的箇中美景。

「新活水樂園」活動資訊

展覽日期：2025/11/20（四）- 2025/11/30（日）10:00-17:0

活水市集：2025/11/22（六）12:00-18:00

展覽地點：文化總會城南空間（台北市重慶南路二段15號）

主辦單位：中華文化總會、新活水

協辦單位：台北市文化局、現流冊店

贊助單位：中國信託銀行、金寶電子、台灣農林、浩漢產品設計、岱稜科技

