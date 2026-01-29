文總《WE ARE》 方季惟、陳明眞再現經典記憶
記者黃朝琴／臺北報導
文化總會春節特別節目《2026 WE ARE 我們的除夕夜》，玉女、歌后一次到齊，邀請方季惟、陳明眞兩大玉女掌門人合體演出，再現經典記憶；金曲歌后魏如萱與臺灣科藝文教協會BYSO布袋青少年交響樂團壓軸登場，溫暖演繹團圓時刻，跨界、跨世代華麗卡司齊聚一夜，以滿滿回憶和感動，陪伴觀眾迎接新年。
《2026 WE ARE 我們的除夕夜》（簡稱《WE ARE》）致力打造9到99歲都有共鳴的演出內容，規劃10個主題單元、32組藝人、47位運動選手與超過600位青年學子參與，將於2月16日晚間8時播出至翌日0時，播出頻道包含三立都會台、三立台灣台、公視台語台、中華電信MOD、Hami Video、LINE TODAY、文總YouTube等平台；國際影音平台TaiwanPlus也將同步以英語字幕向全世界觀眾播送。
《WE ARE》今年不僅有千禧世代人氣男女團、長輩最愛的綜藝夜總會，更帶著5、6年級生一秒回到擋泥板女神滿街跑的「玉女時代」。過去在東區開設照相館被星探發掘，有「長腿姐姐」之稱的陳明眞，錄影當天身穿黑色短裙、網襪搭配長靴，乘坐檔車帥氣出場，瞬間掀起全場歡呼，她預告本次《WE ARE》演出將走狂野路線，也對駕駛騎士大方喊話：「坐檔車就是要抱著，不要介意喔！」
90年代以清純陽光形象紅透半邊天的方季惟，不僅是首位受邀踏上奧斯卡紅毯的華語女歌手，更曾出演瓊瑤劇、擔任周星馳電影女主角，這次在《WE ARE》舞台上，方季惟特別帶來成名作、《賭俠II之上海灘賭聖》電影主題曲〈怨蒼天變了心〉。演出時看到飾演歌迷的新星New Star，讓她忍不住回憶起當年跑通告的日子，「以前都是搭計程車，歌迷會一路從公司跟到攝影棚。」一旁的陳明眞也補充，曾有女歌迷捨不得離開，她擔心對方安全，親自幫忙找飯店並支付費用，後來還因此成為了朋友。
今年《WE ARE》舞台視覺由調皮工作室操刀，「我們的玉女時代」視覺設計取材自方季惟老家萬華的紅磚、鐵窗街景，打造唱片行、理髮廳等復古場景，節目邀請美麗本人Dr. Beauty、Green Father比杰驚喜客串，在北流錄影現場直接「開張洗頭」，美麗本人Dr. Beauty笑說：「演老闆的時候，一直覺得他的頭髮纏到我的手。」Green Father比杰則打趣回應：「他不知道什麼叫泡泡碰到頭髮，他太久沒碰到頭髮了！」自爆為了這天期待已久，特地不洗頭上工。
節目壓軸由下個月即將攻蛋的金曲歌后魏如萱登場，與主持人吳姍儒Sandy重現電台call in互動橋段，魏如萱透露自己進入電台工作已超過20年，以深夜DJ形式站上《WE ARE》舞台的感覺既熟悉又很不一樣，因為現場多了近3千名觀眾的陪伴，接連獻唱〈香格里拉〉、〈飛鳥〉、與台灣科藝文教協會BYSO布袋青少年交響樂團共演的〈HAVE A NICE DAY〉等經典曲目，感動氛圍瀰漫北流。魏如萱以「感冒、緊張、開心」3個詞形容這次演出心情，也分享節目播出的過年期間將與家人團聚，新年願望則是希望能邀請更多人來聽我唱歌。
文總春節特別節目《2026 WE ARE 我們的除夕夜》，玉女、歌后一次到齊。（文總提供）
擋泥板女神陳明眞乘坐檔車登場。（文總提供）
擋泥板女神陳明眞乘坐檔車登場。（文總提供）
方季惟在《WE ARE》帶來成名作、《賭俠II之上海灘賭聖》電影主題曲〈怨蒼天變了心〉 。（文總提供）
美麗本人Dr. Beauty、Green Father比杰驚喜客串，在北流錄影現場直接「開張洗頭」。（文總提供）
魏如萱在《WE ARE》演唱〈香格里拉〉、〈飛鳥〉等經典曲目 。（文總提供）
《WE ARE》舞台視覺取材萬華的紅磚、鐵窗街景，打造唱片行、理髮廳等復古場景。（文總提供）
陳明眞過去在東區開設照相館被星探發掘，有「長腿姐姐」之稱。（文總提供）
台灣科藝文教協會BYSO布袋青少年交響樂團演出。（文總提供）
