文總「跟著朦朧潮濕的一天回嘉」重新詮釋經典畫作《凋謝的花（2020版）》

「跟著朦朧潮濕的一天去旅行」十年巡展計畫第5站前往嘉義。「跟著朦朧潮濕的一天回嘉」即日起至明年5月17日，在嘉義縣新港文化館25號倉庫登場，展出72件作品，其中，重新詮釋的《凋謝的花（2020版）》，更是奈良美智首次帶來臺灣展出的大型畫作。

「跟著朦朧潮濕的一天回嘉」由文化總會、奈良美智基金會、嘉義縣政府、嘉義縣文化觀光局共同主辦，為「跟著朦朧潮濕的一天去旅行」十年巡展計畫自2023年啟程後的第5站，並於今（12）日舉辦開幕記者會，由文總秘書長李厚慶、日本當代藝術家奈良美智、嘉義縣長翁章梁等人出席。李厚慶表示，感謝奈良美智將作品帶到臺灣各地與民眾分享，這次展覽真的有回家的感覺，而明年臺灣燈會，文總也特別邀請奈良美智故鄉的青森睡魔來到嘉義展出，希望將臺灣和日本的友情展現在嘉義縣。

展覽共呈現72件作品，包含大型繪畫、攝影、陶器、奈良美智在臺南隔離期間的創作，以及早年旅德時期的素描等，其中，以1994年同名作品為基礎，重新詮釋的《凋謝的花（2020版）》，為首次帶來臺灣展出的大型畫作；而展覽建築原為新港鄉農會所興建的第25號倉庫，奈良美智分享，自己對這樣的空間格外有感，「因為我第一次在自己的故鄉青森縣辦的大型展覽，也是在磚造的老倉庫裡舉行的。」為保留原本的使用意象，工作人員特別幫忙準備農業使用的遮光網，讓他覺得非常感動，和前一站金水基地截然不同，展場裡的光線比較暗，觀展時可以有和作品一對一的對話的感覺。

「跟著朦朧潮濕的一天回嘉」即日起至明年5月17日在嘉義縣新港文化館25號倉庫展開，採線上預約制（https://www.accupass.com/event/2511110933361459046339），參觀時間為週二、三12至17時、週四至週日9至17時，其中，週二、三9至12時僅開放嘉義縣市高中職以下學校團體預約，餘更多展覽資訊可鎖定奈良美智特展、文化總會粉絲專頁。

