文總「F:F:F音樂節」前進北歐 跨界樂風震撼芬蘭

記者劉昕翊／綜合報導

響應「2025 歐洲台灣文化年」，「F:F:F-Formosa : Finland : Fest.」音樂節昨（27）日在芬蘭首都赫爾辛基登場，由血肉果汁機、恆月三途和駐芬蘭大使林昶佐所屬的閃靈，以及2組芬蘭樂團Korpiklaani、Lost Society，共同帶來一場精采絕倫的演出，而當地知名小提琴手Olli Vänskä更驚喜與閃靈聯手共演，搭起臺芬友誼橋梁，共創2國之間從未有過的「金屬外交」。

音樂節是臺灣與芬蘭首次以金屬樂作為文化外交的活動，由外交部指導、文化總會主辦，當天下午先以記者會形式，讓當地媒體有機會跟臺灣音樂人相見歡，並將濃厚「臺式精神」發揮極致，包含，負責暖場的DJ Sonia Calico，選用阿爆、李英宏、舞炯恩等多位熟悉音樂人作品，甚至許久不見的陳小雲也在赫爾辛基另類獻聲，而臺灣隊廚師索艾克則準備多道臺式經典料理，攻佔北歐朋友的味蕾。

F:F:F音樂節由恆月三途打頭陣登場，主唱周慕姿褪以淒美聲線敘述臺灣過往歷史記憶，一連帶來〈念伊人〉、〈雁紛飛〉、〈孤燈微微〉等多首作品，恆月三途表示，很高興這次能夠來到芬蘭演出，讓北歐的朋友聽一聽，在地球的另一端有一群人把金屬樂玩成不同的樣貌。血肉果汁機頂著招牌豬頭造型的主唱GIGO一上場，立刻展現炸裂嘶吼聲，瞬間點燃全場氣氛，獻唱〈太子哥〉、〈中港〉等多首歌曲，並藉由〈虎爺〉向芬蘭觀眾介紹臺灣的特殊文化，同時隨著負責舞臺視訊美術設計的VJ紀昀，以大量臺灣地景、宮廟、招牌和歷史建築點綴，更讓整場演出臺味到底。

許久未合體演出的閃靈，因F:F:F音樂節有重聚機會，除準備一系列經典作品，更以英文版方式演繹，包含〈烏牛欄大護法〉、〈暮沉武德殿〉等，帶給臺下觀眾十足驚喜，且難得回歸舞臺，閃靈也邀請知名小提琴手Olli Vänskä合體共演〈百萬遍〉、〈皇軍〉2首歌曲，展現臺芬之間深厚情誼。

另外，地主芬蘭也祭出國民樂團Korpiklaani、新生代Lost Society，為活動帶來北歐本格金屬樂風；Lost Society主唱Samy Elbanna說，雖然和現場的臺灣朋友都是第一次見面，但感覺卻很熟悉，像在家一樣，期待未來有更多2國交流的機會。此外，文總也準備與文化部攜手推出的「a-We 金屬徽章搖滾版」和現場民眾分享，展現臺灣的設計力，以及面對各種處境都能應變的韌性。

「F:F:F-Formosa : Finland : Fest.」音樂節昨（27）日在芬蘭首都赫爾辛基登場，由臺芬2國多組樂團共同帶來一場精采絕倫的演出。（文總提供）

F:F:F音樂節由恆月三途打頭陣登場，主唱周慕姿褪以淒美聲線敘述臺灣過往歷史記憶，一連帶來〈念伊人〉、〈雁紛飛〉、〈孤燈微微〉等多首作品。（文總提供）

血肉果汁機頂著招牌豬頭造型的主唱GIGO一上場，立刻展現炸裂嘶吼聲，瞬間點燃全場氣氛。（文總提供）

索艾克準備薯泥起司蛋餅、番茄紅燒牛肉麵、鹹酥雞、薑汁粉圓豆花等臺式經典料理，攻佔北歐朋友的味蕾。（文總提供）

文總準備與文化部攜手推出的「a-We 金屬徽章搖滾版」和現場民眾分享，展現臺灣的設計力，以及面對各種處境都能應變的韌性。（文總提供）